***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.09.2023 11:26
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Aylık Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1192494
BIST
'
14:138.290
En Düşük
|Değişim
|: 1,33%
|| 108,43
|Açılış
|: 8.218
|
|Önceki Kapanış
|: 8.182
|
8.218
En Yüksek
8.314
14:1326,8407
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0247
|Açılış
|: 26,8350
|
|Önceki Kapanış
|: 26,8250
|
27,2329
En Düşük
26,7332
14:1328,7869
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0184
|Açılış
|: 28,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7500
|
29,0760
En Düşük
28,6978
14:131.657,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 5,22
|Açılış
|: 1.657,38
|
|Önceki Kapanış
|: 1.652,16
|
1.679,32
En Düşük
1.648,15
BIST En Aktif Hisseler14:13
|AVTUR
|8,14
|13.559.690
|% 10,00
|
|MAGEN
|57,20
|105.032.378
|% 10,00
|
|KSTUR
|594,00
|926.640
|% 10,00
|
|YONGA
|54,45
|1.827.614
|% 10,00
|
|ISBTR
|112.538,20
|900.306
|% 10,00
|
|TATEN
|76,50
|412.526.798
|% -10,00
|
|OFSYM
|101,70
|92.252.070
|% -10,00
|
|IZENR
|59,00
|321.732.665
|% -9,99
|
|ENERY
|206,50
|741.166.258
|% -9,98
|
|ISKPL
|11,02
|80.609.392
|% -9,97
|
|EREGL
|48,28
|6.600.019.814
|% 3,92
|
|ASELS
|42,60
|4.300.643.531
|% 3,45
|
|ISCTR
|24,90
|3.816.622.051
|% 1,38
|
|BRSAN
|748,00
|3.447.067.514
|% 2,86
|
|THYAO
|245,20
|3.296.049.951
|% 0,08
|
|EKGYO
|9,40
|1.710.540.778
|% 1,73
|
|ISCTR
|24,90
|3.816.622.051
|% 1,38
|
|EREGL
|48,28
|6.600.019.814
|% 3,92
|
|ZOREN
|4,92
|665.990.016
|% 1,86
|
|YKBNK
|17,19
|2.308.474.581
|% 1,78
|
|14:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,8343
|26,8407
|% 0,09
|
|Euro
|28,7669
|28,7869
|% 0,06
|
|Sterlin
|33,3533
|33,5205
|% -0,23
|
|Frank
|29,9556
|30,1361
|% -0,04
|
|Riyal
|7,1368
|7,1726
|% 0,14
|
|14:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.921
|1.921
|4,23
|
|Altın Gr.
|1.658
|1.658
|5,92
|
|Cumhuriyet
|11.241
|11.411
|-12,00
|
|Tam
|11.016
|11.091
|-20,00
|
|Yarım
|5.525
|5.567
|-10,00
|
|Çeyrek
|2.754
|2.783
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|23,00
|23,04
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|19,84
|19,86
|-0,13
|
|B. Petrol
|90,08
|90,08
|-0,52
|
Seans Raporu
14:13
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-
14:28GENTS
Yüzde 5.99 oranında artışla 8.31 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 580, 475 adet işlem
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14:27BRYAT
Yüzde 4.77 oranında artışla 2, 535.50 lira fiyatla işlem gören hissede 180, 015 adet işlem
-
14:26DERHL
Yüzde 5.71 oranında artışla 20.38 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 028, 428 adet işlem
-
14:25AVGYO
Yüzde 9.99 oranında artışla 9.58 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 106, 782 adet işlem
-
14:23KTSKR
Yüzde 6.07 oranında artışla 81.30 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 620, 976 adet işlem