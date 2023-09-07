***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.09.2023 11:26
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Aylık Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1192496
BIST
'
14:148.287
En Düşük
|Değişim
|: 1,29%
|| 105,41
|Açılış
|: 8.218
|
|Önceki Kapanış
|: 8.182
|
8.218
En Yüksek
8.314
14:1426,8407
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0247
|Açılış
|: 26,8350
|
|Önceki Kapanış
|: 26,8250
|
27,2329
En Düşük
26,7332
14:1428,7869
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0184
|Açılış
|: 28,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7500
|
29,0760
En Düşük
28,6978
14:141.657,34
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 5,18
|Açılış
|: 1.657,38
|
|Önceki Kapanış
|: 1.652,16
|
1.679,32
En Düşük
1.648,15
BIST En Aktif Hisseler14:12
|AVTUR
|8,14
|13.485.763
|% 10,00
|
|MAGEN
|57,20
|105.032.378
|% 10,00
|
|KSTUR
|594,00
|332.640
|% 10,00
|
|ISBTR
|112.538,20
|900.306
|% 10,00
|
|YONGA
|54,45
|1.827.614
|% 10,00
|
|OFSYM
|101,70
|92.182.406
|% -10,00
|
|TATEN
|76,50
|411.991.145
|% -10,00
|
|IZENR
|59,00
|320.841.293
|% -9,99
|
|TETMT
|1.485,20
|214.227
|% -9,99
|
|ENERY
|206,50
|739.931.181
|% -9,98
|
|EREGL
|48,40
|6.549.886.371
|% 4,18
|
|ASELS
|42,68
|4.283.688.715
|% 3,64
|
|ISCTR
|24,96
|3.794.540.444
|% 1,63
|
|BRSAN
|746,00
|3.421.486.664
|% 2,59
|
|THYAO
|245,60
|3.277.153.461
|% 0,24
|
|EKGYO
|9,40
|1.670.590.687
|% 1,73
|
|ISCTR
|24,96
|3.794.540.444
|% 1,63
|
|EREGL
|48,40
|6.549.886.371
|% 4,18
|
|YKBNK
|17,19
|2.294.755.059
|% 1,78
|
|ZOREN
|4,91
|640.139.912
|% 1,66
|
|14:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,8337
|26,8405
|% 0,09
|
|Euro
|28,7684
|28,7872
|% 0,07
|
|Sterlin
|33,3592
|33,5265
|% -0,21
|
|Frank
|29,9607
|30,1412
|% -0,03
|
|Riyal
|7,1332
|7,1690
|% 0,09
|
|14:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.921
|1.921
|4,09
|
|Altın Gr.
|1.657
|1.657
|5,30
|
|Cumhuriyet
|11.245
|11.415
|-8,00
|
|Tam
|11.012
|11.087
|-24,00
|
|Yarım
|5.523
|5.565
|-12,00
|
|Çeyrek
|2.753
|2.782
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|23,00
|23,03
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|19,86
|19,89
|-0,10
|
|B. Petrol
|90,11
|90,11
|-0,49
|
Seans Raporu
14:12
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14:27BRYAT
Yüzde 4.77 oranında artışla 2, 535.50 lira fiyatla işlem gören hissede 180, 015 adet işlem
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14:26DERHL
Yüzde 5.71 oranında artışla 20.38 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 028, 428 adet işlem
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14:25AVGYO
Yüzde 9.99 oranında artışla 9.58 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 106, 782 adet işlem
-
14:23KTSKR
Yüzde 6.07 oranında artışla 81.30 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 620, 976 adet işlem
-
14:22PENGD
Yüzde 9.89 oranında artışla 9.33 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 563, 631 adet işlem