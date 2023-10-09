***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
09.10.2023 11:43
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Aylık Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1202102
BIST
'
13:488.346
En Düşük
|Değişim
|: -1,41%
|| -119,11
|Açılış
|: 8.301
|
|Önceki Kapanış
|: 8.465
|
8.270
En Yüksek
8.384
13:4827,7052
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,1281
|Açılış
|: 27,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 27,6600
|
28,1164
En Düşük
27,3469
13:4829,2045
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0210
|Açılış
|: 29,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,2500
|
29,7477
En Düşük
29,1187
13:481.647,95
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 22,51
|Açılış
|: 1.647,86
|
|Önceki Kapanış
|: 1.625,44
|
1.673,86
En Düşük
1.626,51
BIST En Aktif Hisseler13:46
|DMRGD
|19,91
|23.342.564
|% 10,00
|
|BFREN
|10.854,30
|412.128.026
|% 10,00
|
|IDEAS
|82,55
|69.091.249
|% 9,99
|
|SDTTR
|400,10
|369.164.279
|% 9,98
|
|PAPIL
|35,52
|87.970.637
|% 9,97
|
|QNBFL
|731,20
|10.904.386
|% -10,00
|
|QNBFB
|303,30
|3.240.457
|% -10,00
|
|BASCM
|10,00
|1.057.665
|% -9,09
|
|FENER
|113,90
|482.566.512
|% -8,15
|
|SODSN
|71,00
|1.604.387
|% -7,79
|
|ASELS
|42,68
|5.255.962.093
|% 4,30
|
|THYAO
|231,60
|3.555.045.349
|% -2,85
|
|TUPRS
|148,80
|3.419.598.814
|% 0,74
|
|PETKM
|24,04
|3.052.576.958
|% 4,07
|
|EREGL
|44,30
|2.482.982.206
|% -1,42
|
|ZOREN
|6,45
|2.117.908.841
|% -5,56
|
|EKGYO
|8,49
|1.524.065.610
|% -1,74
|
|IHLAS
|1,35
|218.421.467
|% -2,17
|
|PETKM
|24,04
|3.052.576.958
|% 4,07
|
|SKBNK
|7,03
|868.982.051
|% 1,44
|
|13:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,6964
|27,7025
|% 0,45
|
|Euro
|29,1843
|29,1980
|% -0,09
|
|Sterlin
|33,6116
|33,7801
|% -0,11
|
|Frank
|30,3099
|30,4924
|% 0,40
|
|Riyal
|7,3627
|7,3997
|% 0,43
|
|13:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.850
|1.850
|17,31
|
|Altın Gr.
|1.647
|1.648
|22,29
|
|Cumhuriyet
|11.371
|11.543
|110,00
|
|Tam
|11.133
|11.215
|208,00
|
|Yarım
|5.584
|5.625
|105,00
|
|Çeyrek
|2.783
|2.812
|52,00
|
|Gümüş.Ons
|21,63
|21,67
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|19,25
|19,28
|0,11
|
|B. Petrol
|87,75
|87,75
|3,17
|