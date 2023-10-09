***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
09.10.2023 11:43
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Aylık Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1202100
BIST
'
13:478.347
En Düşük
|Değişim
|: -1,39%
|| -117,56
|Açılış
|: 8.301
|
|Önceki Kapanış
|: 8.465
|
8.270
En Yüksek
8.384
13:4727,7052
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,1281
|Açılış
|: 27,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 27,6600
|
28,1164
En Düşük
27,3469
13:4729,2045
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0210
|Açılış
|: 29,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,2500
|
29,7477
En Düşük
29,1187
13:471.647,86
En Yüksek
|Değişim
|: 1,38%
|| 22,42
|Açılış
|: 1.647,86
|
|Önceki Kapanış
|: 1.625,44
|
1.673,86
En Düşük
1.626,51
BIST En Aktif Hisseler13:47
|DMRGD
|19,91
|23.235.129
|% 10,00
|
|BFREN
|10.854,30
|411.867.523
|% 10,00
|
|IDEAS
|82,55
|68.147.620
|% 9,99
|
|SDTTR
|400,10
|368.668.955
|% 9,98
|
|PAPIL
|35,52
|87.722.032
|% 9,97
|
|QNBFB
|303,30
|3.240.457
|% -10,00
|
|QNBFL
|731,20
|10.904.386
|% -10,00
|
|BASCM
|10,00
|1.057.665
|% -9,09
|
|SODSN
|71,00
|1.604.387
|% -7,79
|
|FENER
|114,40
|469.872.900
|% -7,74
|
|ASELS
|42,72
|5.214.741.740
|% 4,40
|
|THYAO
|231,70
|3.539.986.539
|% -2,81
|
|TUPRS
|149,00
|3.397.294.582
|% 0,88
|
|PETKM
|23,88
|2.929.189.756
|% 3,38
|
|EREGL
|44,30
|2.469.411.483
|% -1,42
|
|ZOREN
|6,45
|2.103.749.166
|% -5,56
|
|EKGYO
|8,49
|1.514.424.474
|% -1,74
|
|IHLAS
|1,34
|217.930.387
|% -2,90
|
|PETKM
|23,88
|2.929.189.756
|% 3,38
|
|SKBNK
|7,02
|867.573.867
|% 1,30
|
|13:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,6986
|27,7052
|% 0,46
|
|Euro
|29,1901
|29,2045
|% -0,07
|
|Sterlin
|33,6222
|33,7908
|% -0,08
|
|Frank
|30,3153
|30,4979
|% 0,42
|
|Riyal
|7,3632
|7,4002
|% 0,44
|
|13:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.851
|1.851
|18,09
|
|Altın Gr.
|1.648
|1.648
|22,54
|
|Cumhuriyet
|11.371
|11.543
|110,00
|
|Tam
|11.135
|11.218
|211,00
|
|Yarım
|5.585
|5.626
|106,00
|
|Çeyrek
|2.784
|2.813
|53,00
|
|Gümüş.Ons
|21,66
|21,68
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|19,28
|19,30
|0,13
|
|B. Petrol
|87,73
|87,73
|3,15
|