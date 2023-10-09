***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
09.10.2023 11:44
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Aylık Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1202109
BIST
'
13:478.347
En Düşük
|Değişim
|: -1,39%
|| -117,56
|Açılış
|: 8.301
|
|Önceki Kapanış
|: 8.465
|
8.270
En Yüksek
8.384
13:4727,7025
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,1254
|Açılış
|: 27,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 27,6600
|
28,1164
En Düşük
27,3469
13:4729,1980
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0275
|Açılış
|: 29,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,2500
|
29,7477
En Düşük
29,1187
13:471.647,86
En Yüksek
|Değişim
|: 1,38%
|| 22,42
|Açılış
|: 1.647,86
|
|Önceki Kapanış
|: 1.625,44
|
1.673,86
En Düşük
1.626,51
BIST En Aktif Hisseler13:47
|DMRGD
|19,91
|23.342.564
|% 10,00
|
|BFREN
|10.854,30
|412.128.026
|% 10,00
|
|IDEAS
|82,55
|69.091.249
|% 9,99
|
|SDTTR
|400,10
|369.164.279
|% 9,98
|
|PAPIL
|35,52
|87.970.637
|% 9,97
|
|QNBFL
|731,20
|10.904.386
|% -10,00
|
|QNBFB
|303,30
|3.240.457
|% -10,00
|
|BASCM
|10,00
|1.057.665
|% -9,09
|
|KSTUR
|712,60
|571.531
|% -6,24
|
|NATEN
|395,50
|108.291.580
|% -5,95
|
|ASTOR
|125,30
|1.404.177.951
|% -4,35
|
|KONTR
|298,00
|763.950.126
|% -3,09
|
|IZENR
|49,56
|759.535.491
|% -1,67
|
|TATEN
|58,00
|757.228.152
|% 1,31
|
|GOKNR
|30,80
|664.975.072
|% 5,99
|
|PSGYO
|6,07
|166.476.667
|% 1,00
|
|AKFYE
|17,32
|411.007.217
|% -3,94
|
|MOBTL
|4,70
|113.415.469
|% -3,29
|
|REEDR
|23,90
|517.918.394
|% 3,02
|
|GOKNR
|30,80
|664.975.072
|% 5,99
|
|13:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,6964
|27,7025
|% 0,45
|
|Euro
|29,1843
|29,1980
|% -0,09
|
|Sterlin
|33,6157
|33,7843
|% -0,09
|
|Frank
|30,3086
|30,4912
|% 0,40
|
|Riyal
|7,3624
|7,3994
|% 0,42
|
|13:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.851
|1.851
|17,71
|
|Altın Gr.
|1.648
|1.648
|22,32
|
|Cumhuriyet
|11.371
|11.543
|110,00
|
|Tam
|11.134
|11.216
|209,00
|
|Yarım
|5.584
|5.625
|105,00
|
|Çeyrek
|2.783
|2.813
|53,00
|
|Gümüş.Ons
|21,65
|21,68
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|19,25
|19,28
|0,11
|
|B. Petrol
|87,72
|87,72
|3,14
|