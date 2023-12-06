***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.12.2023 11:47
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Aylık Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1222629
BIST
'
12:338.029
En Düşük
|Değişim
|: -0,35%
|| -28,23
|Açılış
|: 8.067
|
|Önceki Kapanış
|: 8.057
|
8.014
En Yüksek
8.112
12:3328,9406
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0587
|Açılış
|: 28,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9400
|
28,9451
En Düşük
28,8087
12:3331,2667
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0522
|Açılış
|: 31,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 31,3200
|
31,2778
En Düşük
31,1381
12:331.883,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 8,22
|Açılış
|: 1.883,01
|
|Önceki Kapanış
|: 1.874,80
|
1.894,29
En Düşük
1.870,48
BIST En Aktif Hisseler12:33
|CMBTN
|1.958,00
|62.514.129
|% 10,00
|
|ALCAR
|1.387,00
|294.640.438
|% 9,99
|
|OZSUB
|33,26
|120.314.326
|% 9,99
|
|SAMAT
|69,35
|85.514.301
|% 9,99
|
|MARKA
|37,90
|2.727.284
|% 9,98
|
|EUYO
|13,13
|13.150.366
|% -9,95
|
|IHLGM
|1,84
|48.693.579
|% -9,80
|
|DAPGM
|32,30
|360.560.812
|% -9,52
|
|LIDER
|148,90
|238.277.028
|% -9,10
|
|SAFKR
|31,84
|39.596.433
|% -6,90
|
|ISCTR
|23,02
|3.476.736.620
|% 2,77
|
|THYAO
|257,00
|2.438.518.085
|% -0,77
|
|AKBNK
|37,26
|2.409.224.657
|% 1,91
|
|YKBNK
|20,62
|2.181.833.220
|% 1,68
|
|BINHO
|356,00
|2.016.824.281
|% 2,52
|
|ISCTR
|23,02
|3.476.736.620
|% 2,77
|
|EKGYO
|7,47
|845.458.066
|% 1,22
|
|YKBNK
|20,62
|2.181.833.220
|% 1,68
|
|IHLAS
|1,22
|102.207.326
|% 0,00
|
|AKBNK
|37,26
|2.409.224.657
|% 1,91
|
|12:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,9361
|28,9406
|% 0,20
|
|Euro
|31,2532
|31,2667
|% 0,17
|
|Sterlin
|36,3664
|36,5488
|% 0,30
|
|Frank
|32,9481
|33,1466
|% 0,26
|
|Riyal
|7,6965
|7,7351
|% 0,26
|
|12:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,11
|24,14
|% 0,66
|
|Platin
|901,18
|903,18
|% 0,66
|
|Paladyum
|945,02
|947,66
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,15
|77,15
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.023,10
|2.023,37
|% 0,66
|