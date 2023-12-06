***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.12.2023 11:48
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Aylık Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1222640
BIST
'
12:348.034
En Düşük
|Değişim
|: -0,29%
|| -23,26
|Açılış
|: 8.067
|
|Önceki Kapanış
|: 8.057
|
8.014
En Yüksek
8.112
12:3428,9401
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0582
|Açılış
|: 28,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9400
|
28,9451
En Düşük
28,8087
12:3431,2660
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0515
|Açılış
|: 31,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 31,3200
|
31,2778
En Düşük
31,1381
12:341.883,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 8,22
|Açılış
|: 1.883,01
|
|Önceki Kapanış
|: 1.874,80
|
1.894,29
En Düşük
1.870,48
BIST En Aktif Hisseler12:32
|CMBTN
|1.958,00
|62.940.973
|% 10,00
|
|ALCAR
|1.387,00
|294.931.708
|% 9,99
|
|OZSUB
|33,26
|120.454.550
|% 9,99
|
|SAMAT
|69,35
|85.514.301
|% 9,99
|
|MARKA
|37,90
|2.727.284
|% 9,98
|
|EUYO
|13,13
|13.150.366
|% -9,95
|
|IHLGM
|1,84
|50.169.165
|% -9,80
|
|LIDER
|147,90
|239.465.031
|% -9,71
|
|DAPGM
|32,80
|361.124.912
|% -8,12
|
|SAFKR
|31,74
|40.420.377
|% -7,19
|
|ISCTR
|22,94
|3.492.653.932
|% 2,41
|
|THYAO
|256,75
|2.506.439.444
|% -0,87
|
|AKBNK
|37,20
|2.415.976.097
|% 1,75
|
|YKBNK
|20,58
|2.191.804.114
|% 1,48
|
|BINHO
|356,25
|2.027.520.399
|% 2,59
|
|ISCTR
|22,94
|3.492.653.932
|% 2,41
|
|EKGYO
|7,48
|849.719.201
|% 1,36
|
|YKBNK
|20,58
|2.191.804.114
|% 1,48
|
|IHLAS
|1,21
|113.456.002
|% -0,82
|
|AKBNK
|37,20
|2.415.976.097
|% 1,75
|
|12:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,9348
|28,9414
|% 0,21
|
|Euro
|31,2493
|31,2649
|% 0,16
|
|Sterlin
|36,3699
|36,5523
|% 0,31
|
|Frank
|32,9505
|33,1490
|% 0,26
|
|Riyal
|7,6964
|7,7350
|% 0,26
|
|12:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,11
|24,14
|% 0,66
|
|Platin
|900,84
|903,34
|% 0,66
|
|Paladyum
|943,89
|948,96
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,08
|77,08
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.023,02
|2.023,33
|% 0,66
|