***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
14.02.2024 14:48
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08/02/2024
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Fon portföy değer tablosu düzeltilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1249486
BIST
'
16:188.995
En Düşük
|Değişim
|: 0,01%
|| 1,18
|Açılış
|: 9.015
|
|Önceki Kapanış
|: 8.994
|
8.918
En Yüksek
9.037
16:1830,7489
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0431
|Açılış
|: 30,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 30,8500
|
30,8774
En Düşük
30,6453
16:1832,9793
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0705
|Açılış
|: 33,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 33,0200
|
33,1749
En Düşük
32,8746
16:181.967,99
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,51
|Açılış
|: 1.967,99
|
|Önceki Kapanış
|: 1.967,48
|
1.978,65
En Düşük
1.963,19
BIST En Aktif Hisseler16:16
|OSTIM
|8,80
|98.258.694
|% 10,00
|
|ISYAT
|13,97
|128.332.690
|% 10,00
|
|ISGSY
|29,92
|106.706.518
|% 10,00
|
|KENT
|660,00
|7.763.160
|% 10,00
|
|KRTEK
|41,40
|129.854.330
|% 9,99
|
|SELGD
|47,16
|17.779.273
|% -10,00
|
|MARKA
|79,20
|9.197.107
|% -10,00
|
|TETMT
|6.120,00
|7.830.855
|% -10,00
|
|ERSU
|33,92
|27.227.648
|% -9,98
|
|EKIZ
|47,02
|3.916.283
|% -7,98
|
|GUBRF
|208,20
|10.317.489.268
|% 5,26
|
|THYAO
|280,25
|8.288.637.202
|% -0,36
|
|TUPRS
|164,20
|4.739.688.386
|% 2,24
|
|REEDR
|52,05
|4.586.356.515
|% 9,95
|
|ISCTR
|26,86
|4.093.561.491
|% -1,10
|
|ZOREN
|5,24
|1.800.158.920
|% -3,32
|
|EKGYO
|10,60
|2.427.651.323
|% -1,03
|
|KLGYO
|5,88
|984.441.584
|% 9,91
|
|QUAGR
|4,59
|775.754.574
|% 9,03
|
|ISCTR
|26,86
|4.093.561.491
|% -1,10
|
|16:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,7467
|30,7499
|% 0,14
|
|Euro
|32,9645
|32,9727
|% 0,19
|
|Sterlin
|38,5196
|38,7128
|% -0,05
|
|Frank
|34,5588
|34,7670
|% 0,27
|
|Riyal
|8,1739
|8,2149
|% 0,08
|
|16:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,05
|22,09
|% 0,66
|
|Platin
|892,33
|893,70
|% 0,66
|
|Paladyum
|881,26
|884,78
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,94
|82,94
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.990,43
|1.990,76
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:16
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16:30PKENT
Yüzde -3.09 oranında düşüşle 282.00 lira fiyatla işlem gören hissede 507, 162 adet işlem
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16:28XU030
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16:28
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16:28XU100
Endeks 8, 986 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 09 altında . İşlem hacmi 92, 163.00 milyon TL de