***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.04.2024 14:50
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Aylık Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1268347
BIST
'
16:099.449
En Düşük
|Değişim
|: 3,51%
|| 320,38
|Açılış
|: 9.276
|
|Önceki Kapanış
|: 9.129
|
9.250
En Yüksek
9.450
16:0931,9443
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0485
|Açılış
|: 31,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 31,7300
|
32,0596
En Düşük
31,8542
16:0934,5458
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,1113
|Açılış
|: 34,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 34,4500
|
34,7748
En Düşük
34,4909
16:092.350,28
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 1,06
|Açılış
|: 2.351,41
|
|Önceki Kapanış
|: 2.349,22
|
2.362,64
En Düşük
2.329,65
BIST En Aktif Hisseler16:09
|MRGYO
|5,06
|80.206.950
|% 10,00
|
|UMPAS
|12,21
|1.394.087
|% 10,00
|
|KSTUR
|8.222,50
|17.185.025
|% 10,00
|
|KARYE
|44,76
|34.085.411
|% 9,98
|
|SAMAT
|47,22
|35.379.434
|% 9,97
|
|TRILC
|16,83
|185.042.910
|% -5,93
|
|BRKVY
|179,90
|10.960.534
|% -5,86
|
|CASA
|96,90
|3.225.995
|% -5,65
|
|DIRIT
|15,07
|1.992.942
|% -3,52
|
|MEDTR
|29,00
|77.191.331
|% -3,46
|
|ODINE
|70,00
|2.275.222.447
|% 0,14
|
|PGSUS
|833,50
|1.795.473.597
|% 5,04
|
|VAKBN
|16,55
|1.590.219.496
|% 3,50
|
|KOZAL
|23,34
|1.530.414.007
|% 5,90
|
|EKGYO
|9,80
|1.463.532.629
|% 5,60
|
|EKGYO
|9,80
|1.463.532.629
|% 5,60
|
|VAKBN
|16,55
|1.590.219.496
|% 3,50
|
|HALKB
|14,97
|1.358.478.789
|% 5,05
|
|KOZAL
|23,34
|1.530.414.007
|% 5,90
|
|ODAS
|8,65
|468.575.680
|% 6,27
|
|16:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,9415
|31,9443
|% 0,15
|
|Euro
|34,5182
|34,5458
|% -0,32
|
|Sterlin
|39,9655
|40,1658
|% -0,07
|
|Frank
|35,0780
|35,2538
|% -0,06
|
|Riyal
|8,4713
|8,5137
|% 0,43
|
|16:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|26,73
|26,76
|% 0,66
|
|Platin
|920,06
|921,42
|% 0,66
|
|Paladyum
|997,45
|1.003,48
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|91,08
|91,08
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.295,22
|2.295,56
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:09
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-
16:25XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 286, 3 artarak (% 3.54 ) 8, 379
-
16:25
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KSTUR, KARYE, MRGYO, SAMAT, GRNYO, KENT, ESCOM, ATATP, PASEU, RYSAS
-
16:25
TMSN, CMENT, PASEU değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:25
BOSSA, DESPC, FONET değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:25
Bu seansda işlem gören 265 hisse senedinden 239 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 25 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 1 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem