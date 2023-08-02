***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları
02.08.2023 10:03
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları )
Türkçe
Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1179542
BIST
'
09:557.180
En Düşük
|Değişim
|: 0,16%
|| 11,57
|Açılış
|: 7.180
|
|Önceki Kapanış
|: 7.169
|
7.180
En Yüksek
7.180
09:5526,9717
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0360
|Açılış
|: 27,0250
|
|Önceki Kapanış
|: 26,9100
|
27,4068
En Düşük
26,9005
09:5529,6446
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0364
|Açılış
|: 29,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7000
|
30,2683
En Düşük
29,5443
09:551.690,27
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 6,08
|Açılış
|: 1.690,27
|
|Önceki Kapanış
|: 1.684,19
|
1.716,04
En Düşük
1.681,65
BIST En Aktif Hisseler17:59
|YUNSA
|173,20
|1.418.848
|% 105,76
|
|MMCAS
|7,59
|716.580
|% 10,00
|
|KLSER
|40,22
|52.751.345
|% 9,95
|
|FZLGY
|13,00
|80.963.974
|% 9,89
|
|EDATA
|10,32
|3.298.561
|% 5,41
|
|OYAYO
|36,16
|119.184.972
|% -9,96
|
|VANGD
|10,70
|3.230.457
|% -5,73
|
|YONGA
|31,16
|82.262
|% -3,23
|
|ORMA
|69,05
|3.300.089
|% -2,75
|
|BRKVY
|39,02
|12.723.078
|% -2,40
|
|SASA
|64,40
|12.427.121.532
|% 0,00
|
|YKBNK
|14,33
|7.349.234.001
|% 0,00
|
|THYAO
|231,00
|6.650.067.667
|% 0,00
|
|ISCTR
|15,30
|5.792.866.430
|% 0,00
|
|HEKTS
|31,78
|4.605.035.862
|% 0,00
|
|YKBNK
|14,33
|7.349.234.001
|% 0,00
|
|ISCTR
|15,30
|5.792.866.430
|% 0,00
|
|SKBNK
|3,01
|668.377.058
|% 0,00
|
|IHYAY
|1,28
|256.229.978
|% 0,00
|
|IHLAS
|1,11
|219.019.599
|% 0,00
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9629
|26,9702
|% 0,13
|
|Euro
|29,6315
|29,6402
|% 0,11
|
|Sterlin
|34,3491
|34,5214
|% 0,09
|
|Frank
|30,7243
|30,9094
|% 0,21
|
|Riyal
|7,1653
|7,2012
|% 0,09
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.950
|1.950
|6,13
|
|Altın Gr.
|1.690
|1.690
|6,19
|
|Cumhuriyet
|11.300
|11.471
|-48,00
|
|Tam
|11.064
|11.160
|29,00
|
|Yarım
|5.536
|5.606
|15,00
|
|Çeyrek
|2.768
|2.803
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|24,32
|24,35
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|21,07
|21,09
|0,04
|
|B. Petrol
|85,67
|85,67
|0,76
|