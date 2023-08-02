***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları
02.08.2023 10:03
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları )
Türkçe
Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1179547
BIST
'
10:257.213
En Düşük
|Değişim
|: 0,62%
|| 44,65
|Açılış
|: 7.180
|
|Önceki Kapanış
|: 7.169
|
7.175
En Yüksek
7.235
10:2526,9935
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0578
|Açılış
|: 27,0250
|
|Önceki Kapanış
|: 26,9100
|
27,4330
En Düşük
26,9005
10:2529,6566
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0484
|Açılış
|: 29,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7000
|
30,2683
En Düşük
29,5443
10:251.689,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 5,61
|Açılış
|: 1.689,81
|
|Önceki Kapanış
|: 1.684,19
|
1.716,04
En Düşük
1.681,65
BIST En Aktif Hisseler10:23
|TETMT
|587,40
|2.996.146
|% 10,00
|
|MMCAS
|7,59
|276.405
|% 10,00
|
|MRSHL
|697,00
|32.158.965
|% 9,99
|
|SEYKM
|8,37
|7.649.586
|% 9,99
|
|UZERB
|269,80
|797.799
|% 9,99
|
|AVHOL
|113,40
|1.284.255
|% -10,00
|
|EDIP
|19,19
|9.103.352
|% -9,99
|
|PCILT
|34,28
|3.748.278
|% -9,98
|
|OYAYO
|36,98
|24.762.021
|% -7,92
|
|SNPAM
|17,70
|155.795
|% -7,18
|
|THYAO
|235,00
|1.415.916.056
|% 1,73
|
|SASA
|65,45
|1.354.020.723
|% 1,63
|
|ASTOR
|114,30
|929.956.040
|% 1,06
|
|SMRTG
|73,90
|579.493.004
|% 6,79
|
|ASELS
|75,70
|577.136.729
|% 1,54
|
|EKGYO
|8,62
|367.340.977
|% 0,58
|
|YKBNK
|14,27
|534.393.127
|% -0,42
|
|GSDHO
|6,01
|206.054.820
|% 4,89
|
|IHYAY
|1,39
|46.868.955
|% 8,59
|
|ZOREN
|4,32
|117.956.932
|% 0,93
|
|10:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9576
|26,9754
|% 0,15
|
|Euro
|29,6535
|29,6679
|% 0,20
|
|Sterlin
|34,3422
|34,5144
|% 0,07
|
|Frank
|30,6646
|30,8493
|% 0,02
|
|Riyal
|7,1679
|7,2039
|% 0,13
|
|10:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.950
|1.950
|5,72
|
|Altın Gr.
|1.690
|1.690
|5,64
|
|Cumhuriyet
|11.300
|11.471
|-48,00
|
|Tam
|11.060
|11.154
|23,00
|
|Yarım
|5.534
|5.602
|11,00
|
|Çeyrek
|2.767
|2.801
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|24,29
|24,31
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|21,06
|21,08
|0,03
|
|B. Petrol
|85,62
|85,62
|0,71
|
Seans Raporu
10:23
daha fazla
-
10:37FZLGY
Yüzde 9.97 oranında artışla 13.01 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 007, 460 adet işlem
-
10:36CUSAN
Yüzde 5.02 oranında artışla 23.02 lira fiyatla işlem gören hissede 708, 979 adet işlem
-
10:35XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 33, 33 artarak (% 0.43 ) 7, 845
-
10:35
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, SASA, ASTOR
-
10:35XU100
Endeks 7, 201 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 46 üstünde . İşlem hacmi 17, 243.00 milyon TL de