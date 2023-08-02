***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları
02.08.2023 10:03
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları )
Türkçe
Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1179545
BIST
'
10:247.212
En Düşük
|Değişim
|: 0,61%
|| 43,87
|Açılış
|: 7.180
|
|Önceki Kapanış
|: 7.169
|
7.175
En Yüksek
7.235
10:2426,9711
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0354
|Açılış
|: 27,0250
|
|Önceki Kapanış
|: 26,9100
|
27,4330
En Düşük
26,9005
10:2429,6556
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0474
|Açılış
|: 29,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7000
|
30,2683
En Düşük
29,5443
10:241.689,85
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 5,66
|Açılış
|: 1.689,85
|
|Önceki Kapanış
|: 1.684,19
|
1.716,04
En Düşük
1.681,65
BIST En Aktif Hisseler10:24
|TETMT
|587,40
|3.099.529
|% 10,00
|
|MMCAS
|7,59
|276.405
|% 10,00
|
|SEYKM
|8,37
|7.793.541
|% 9,99
|
|MRSHL
|697,00
|32.532.557
|% 9,99
|
|UZERB
|269,80
|797.799
|% 9,99
|
|AVHOL
|113,40
|1.284.255
|% -10,00
|
|EDIP
|19,19
|9.103.352
|% -9,99
|
|PCILT
|34,28
|4.019.604
|% -9,98
|
|SNPAM
|17,70
|155.795
|% -7,18
|
|OYAYO
|37,50
|25.802.373
|% -6,62
|
|THYAO
|234,90
|1.737.412.623
|% 1,69
|
|SASA
|64,80
|1.480.922.382
|% 0,62
|
|ASTOR
|113,60
|982.460.716
|% 0,44
|
|ASELS
|75,40
|639.308.441
|% 1,14
|
|YKBNK
|14,21
|634.448.810
|% -0,84
|
|EKGYO
|8,61
|398.466.993
|% 0,47
|
|YKBNK
|14,21
|634.448.810
|% -0,84
|
|GSDHO
|5,95
|234.266.465
|% 3,84
|
|IHYAY
|1,40
|53.174.679
|% 9,37
|
|ZOREN
|4,31
|125.548.187
|% 0,70
|
|10:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9581
|26,9711
|% 0,13
|
|Euro
|29,6473
|29,6556
|% 0,16
|
|Sterlin
|34,3383
|34,5105
|% 0,06
|
|Frank
|30,6729
|30,8577
|% 0,04
|
|Riyal
|7,1701
|7,2061
|% 0,16
|
|10:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.949
|1.949
|4,81
|
|Altın Gr.
|1.690
|1.690
|5,66
|
|Cumhuriyet
|11.300
|11.471
|-48,00
|
|Tam
|11.061
|11.155
|24,00
|
|Yarım
|5.535
|5.603
|12,00
|
|Çeyrek
|2.767
|2.802
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|24,29
|24,31
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|21,04
|21,07
|0,01
|
|B. Petrol
|85,57
|85,57
|0,66
|
Seans Raporu
10:24
daha fazla
-
10:37FZLGY
Yüzde 9.97 oranında artışla 13.01 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 007, 460 adet işlem
-
10:36CUSAN
Yüzde 5.02 oranında artışla 23.02 lira fiyatla işlem gören hissede 708, 979 adet işlem
-
10:35XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 33, 33 artarak (% 0.43 ) 7, 845
-
10:35
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, SASA, ASTOR
-
10:35XU100
Endeks 7, 201 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 46 üstünde . İşlem hacmi 17, 243.00 milyon TL de