***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları
02.08.2023 10:03
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları )
Türkçe
Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1179553
BIST
'
10:257.214
En Düşük
|Değişim
|: 0,64%
|| 45,60
|Açılış
|: 7.180
|
|Önceki Kapanış
|: 7.169
|
7.175
En Yüksek
7.235
10:2526,9716
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0359
|Açılış
|: 27,0250
|
|Önceki Kapanış
|: 26,9100
|
27,4330
En Düşük
26,9005
10:2529,6686
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0604
|Açılış
|: 29,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7000
|
30,2683
En Düşük
29,5443
10:251.689,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 5,61
|Açılış
|: 1.689,81
|
|Önceki Kapanış
|: 1.684,19
|
1.716,04
En Düşük
1.681,65
BIST En Aktif Hisseler10:25
|TETMT
|587,40
|3.099.529
|% 10,00
|
|MMCAS
|7,59
|276.405
|% 10,00
|
|MRSHL
|697,00
|32.964.000
|% 9,99
|
|SEYKM
|8,37
|7.793.541
|% 9,99
|
|UZERB
|269,80
|797.799
|% 9,99
|
|AVHOL
|113,40
|1.284.255
|% -10,00
|
|EDIP
|19,19
|9.103.352
|% -9,99
|
|PCILT
|34,28
|4.111.749
|% -9,98
|
|SNPAM
|17,70
|155.795
|% -7,18
|
|BALAT
|17,03
|85.167
|% -6,02
|
|THYAO
|234,70
|1.831.596.007
|% 1,60
|
|SASA
|64,75
|1.547.947.062
|% 0,54
|
|ASTOR
|113,60
|1.013.063.500
|% 0,44
|
|YKBNK
|14,21
|668.036.876
|% -0,84
|
|ASELS
|75,35
|662.768.094
|% 1,07
|
|EKGYO
|8,63
|426.234.587
|% 0,70
|
|YKBNK
|14,21
|668.036.876
|% -0,84
|
|GSDHO
|5,88
|244.382.235
|% 2,62
|
|IHLAS
|1,13
|45.939.002
|% 1,80
|
|IHYAY
|1,40
|54.949.124
|% 9,37
|
|10:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9643
|26,9716
|% 0,13
|
|Euro
|29,6549
|29,6686
|% 0,20
|
|Sterlin
|34,3277
|34,4998
|% 0,03
|
|Frank
|30,6653
|30,8501
|% 0,02
|
|Riyal
|7,1667
|7,2027
|% 0,11
|
|10:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.949
|1.949
|4,45
|
|Altın Gr.
|1.690
|1.690
|5,66
|
|Cumhuriyet
|11.300
|11.471
|-48,00
|
|Tam
|11.061
|11.155
|24,00
|
|Yarım
|5.535
|5.603
|12,00
|
|Çeyrek
|2.767
|2.802
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|24,28
|24,30
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|21,03
|21,06
|0,00
|
|B. Petrol
|85,52
|85,52
|0,61
|
Seans Raporu
10:25
daha fazla
-
10:40
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ALARK, ENKAI, KCHOL
-
10:40
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ODAS, KOZAA, THYAO
-
10:40XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 39, 68 artarak (% 0.62 ) 6, 434
-
10:40
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MRSHL, ATAKP, FZLGY, ULAS, MMCAS, SEYKM, UZERB, TETMT, IHYAY, EDATA
-
10:40
Tabandan işlem gören hisse senetleri : PCILT, EDIP, AVHOL