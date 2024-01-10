***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları
10.01.2024 16:41
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları )
Türkçe
Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Risk Ölçüm Esasları
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1237947
BIST
'
18:057.874
En Düşük
|Değişim
|: 1,78%
|| 137,90
|Açılış
|: 7.734
|
|Önceki Kapanış
|: 7.736
|
7.709
En Yüksek
7.897
18:0529,9755
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0509
|Açılış
|: 29,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 29,9700
|
29,9768
En Düşük
29,8218
18:0532,8872
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,1498
|Açılış
|: 32,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7500
|
32,9146
En Düşük
32,6724
18:051.952,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,52
|Açılış
|: 1.952,62
|
|Önceki Kapanış
|: 1.952,10
|
1.966,24
En Düşük
1.941,43
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EKOS
|52,80
|365.209.399
|% 10,00
|
|BRLSM
|26,84
|316.644.708
|% 10,00
|
|BRKSN
|26,64
|63.559.281
|% 9,99
|
|BAYRK
|21,14
|48.292.177
|% 9,99
|
|MARKA
|47,18
|20.054.508
|% 9,98
|
|ISKUR
|8.051.000,00
|8.051.000
|% -9,85
|
|TSPOR
|2,75
|358.742.247
|% -9,24
|
|DAPGM
|26,02
|567.023.931
|% -7,67
|
|CEMAS
|4,78
|214.427.458
|% -6,64
|
|CVKMD
|369,50
|394.741.159
|% -6,10
|
|THYAO
|249,90
|11.467.212.507
|% 2,88
|
|EREGL
|45,04
|8.025.085.758
|% 4,99
|
|YKBNK
|23,56
|5.624.384.606
|% 5,08
|
|ISCTR
|25,70
|5.125.250.424
|% 2,23
|
|AKBNK
|40,74
|4.285.692.075
|% 2,26
|
|YKBNK
|23,56
|5.624.384.606
|% 5,08
|
|EKGYO
|8,25
|2.004.096.455
|% 1,48
|
|ISCTR
|25,70
|5.125.250.424
|% 2,23
|
|EREGL
|45,04
|8.025.085.758
|% 4,99
|
|HALKB
|13,22
|2.066.853.867
|% -4,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,9658
|29,9720
|% 0,16
|
|Euro
|32,8774
|32,8900
|% 0,47
|
|Sterlin
|38,0252
|38,2159
|% 0,32
|
|Frank
|35,0413
|35,2524
|% 0,21
|
|Riyal
|7,9662
|8,0061
|% 0,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,84
|22,87
|% 0,66
|
|Platin
|919,49
|921,00
|% 0,66
|
|Paladyum
|986,00
|991,58
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,50
|77,50
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.026,65
|2.026,96
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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17:59MARKA
Yüzde 9.98 oranında artışla 47.18 lira fiyatla işlem gören hissede 427, 646 adet işlem
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17:58XU100
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17:58KFEIN
Yüzde 9.94 oranında artışla 74.65 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 903, 812 adet işlem
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17:56YAYLA
Yüzde 9.95 oranında artışla 7.29 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 890, 577 adet işlem
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17:55YAYLA
Yüzde 9.95 oranında artışla 7.29 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 880, 092 adet işlem