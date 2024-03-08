***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları









***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları )TürkçeRisk Ölçüm ve Değerleme EsaslarıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSerbest fonların portföylerinde yer alan vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri ile swap sözleşmeleri nedeniyle maruz kalınan risklere ilişkin limitler.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1257086BIST