***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü
04.11.2021 13:22
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü )
Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Hisse Senedi Şemsiye Fonu İçtüzüğü
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974701
BIST
13:361.571
En Yüksek
|Değişim
|: 1,56%
|| 24,14
|Açılış
|: 1.562
|
|Önceki Kapanış
|: 1.547
|
1.572
En Düşük
1.562
13:369,7048
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,0641
|Açılış
|: 9,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7000
|
9,7197
En Düşük
9,6257
13:3611,2234
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0228
|Açılış
|: 11,1950
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2100
|
11,2804
En Düşük
11,1804
13:36555,19
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 6,70
|Açılış
|: 555,19
|
|Önceki Kapanış
|: 548,49
|
555,76
En Düşük
547,75
BIST En Aktif Hisseler13:36
|PRKAB
|27,16
|95.995.771
|% 9,96
|
|HLGYO
|2,88
|48.841.278
|% 9,92
|
|BALAT
|9,11
|708.949
|% 9,89
|
|ITTFH
|1,35
|54.941.494
|% 9,76
|
|ADESE
|1,25
|57.348.900
|% 9,65
|
|BASGZ
|28,04
|9.258.920
|% -9,96
|
|KARYE
|17,82
|18.181.465
|% -9,95
|
|IHAAS
|4,70
|223.505.560
|% -7,11
|
|CANTE
|12,17
|64.684.536
|% -6,38
|
|TETMT
|163,70
|1.961.723
|% -5,65
|
|THYAO
|16,69
|2.029.857.188
|% 7,12
|
|GARAN
|10,51
|1.414.178.480
|% 1,25
|
|KRDMD
|7,30
|520.056.858
|% 0,69
|
|TSKB
|1,54
|509.792.408
|% 2,67
|
|ISCTR
|6,04
|393.045.345
|% 1,34
|
|TSKB
|1,54
|509.792.408
|% 2,67
|
|SKBNK
|1,10
|156.747.394
|% 0,92
|
|GARAN
|10,51
|1.414.178.480
|% 1,25
|
|THYAO
|16,69
|2.029.857.188
|% 7,12
|
|GLYHO
|1,93
|222.498.475
|% 7,22
|
|13:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7017
|9,7048
|% 0,66
|
|Euro
|11,2155
|11,2234
|% 0,20
|
|Sterlin
|13,2044
|13,2707
|% 0,39
|
|Frank
|10,5960
|10,6599
|% 0,62
|
|Riyal
|2,5831
|2,5960
|% 0,83
|
|13:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.779
|1.779
|8,76
|
|Altın Gr.
|556
|556
|7,13
|
|Cumhuriyet
|3.669
|3.724
|28,00
|
|Tam
|3.656
|3.748
|29,61
|
|Yarım
|1.767
|1.813
|14,32
|
|Çeyrek
|886
|906
|7,16
|
|Gümüş.Ons
|23,68
|23,71
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|7,39
|7,40
|0,10
|
|B. Petrol
|83,36
|83,36
|1,37
|