***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü
12.01.2022 16:00
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü )
Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şemsiye Fon İçtüzük
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/993046
BIST
15:492.061
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 15,42
|Açılış
|: 2.070
|
|Önceki Kapanış
|: 2.046
|
2.075
En Düşük
2.056
15:4913,8084
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0015
|Açılış
|: 13,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8400
|
13,8577
En Düşük
13,7216
15:4915,7009
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0012
|Açılış
|: 15,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6400
|
15,7517
En Düşük
15,5761
15:49807,40
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -1,32
|Açılış
|: 807,41
|
|Önceki Kapanış
|: 808,72
|
809,79
En Düşük
802,11
BIST En Aktif Hisseler15:47
|DOBUR
|118,80
|23.530.744
|% 10,00
|
|DMSAS
|11,26
|77.350.780
|% 9,96
|
|EMNIS
|23,90
|1.002.796
|% 9,94
|
|UZERB
|68,05
|784.821
|% 9,94
|
|DARDL
|3,56
|158.954.719
|% 9,88
|
|MMCAS
|3,40
|188.995
|% -7,36
|
|BASCM
|10,00
|169.617
|% -6,45
|
|GEDZA
|20,00
|29.827.764
|% -5,21
|
|KRSTL
|4,32
|58.712.364
|% -5,05
|
|CELHA
|8,49
|17.201.597
|% -4,07
|
|KRDMD
|12,75
|4.360.402.430
|% 0,87
|
|SISE
|15,39
|2.702.908.295
|% 4,27
|
|THYAO
|26,98
|2.233.386.807
|% 0,30
|
|EREGL
|31,74
|1.882.695.501
|% -0,06
|
|YKBNK
|3,83
|1.135.599.198
|% 2,13
|
|KRDMD
|12,75
|4.360.402.430
|% 0,87
|
|YKBNK
|3,83
|1.135.599.198
|% 2,13
|
|SISE
|15,39
|2.702.908.295
|% 4,27
|
|EKGYO
|2,38
|225.412.965
|% 0,42
|
|PETKM
|9,62
|855.302.175
|% 1,80
|
|15:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7993
|13,8076
|% 0,01
|
|Euro
|15,6879
|15,7023
|% 0,02
|
|Sterlin
|18,7886
|18,8828
|% 0,20
|
|Frank
|14,9142
|15,0040
|% 0,24
|
|Riyal
|3,6703
|3,6887
|% 0,15
|
|15:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.819
|1.819
|-4,28
|
|Altın Gr.
|808
|808
|-0,46
|
|Cumhuriyet
|5.358
|5.439
|28,00
|
|Tam
|5.338
|5.471
|36,27
|
|Yarım
|2.580
|2.647
|17,55
|
|Çeyrek
|1.294
|1.323
|8,78
|
|Gümüş.Ons
|22,78
|22,80
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|10,11
|10,12
|0,01
|
|B. Petrol
|83,84
|83,84
|0,12
|
Seans Raporu
15:47
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16:02DARDL
Yüzde 9.88 oranında artışla 3.56 lira fiyatla işlem gören hissede 46, 001, 898 adet işlem
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16:01ESCAR
Yüzde 6.72 oranında artışla 35.90 lira fiyatla işlem gören hissede 493, 785 adet işlem
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16:00XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 17, 2 artarak (% 0.76 ) 2, 295
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16:00XU100
Endeks 2, 060 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 69 üstünde . İşlem hacmi 25, 070.00 milyon TL de
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16:00YKSLN
Yüzde 9.84 oranında artışla 6.14 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 195, 880 adet işlem