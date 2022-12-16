***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü
16.12.2022 10:20
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü )
Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şemsiye fon İçtüzüğü
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087706
BIST
12:555.216
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 26,74
|Açılış
|: 5.212
|
|Önceki Kapanış
|: 5.189
|
5.259
En Düşük
5.176
12:5518,6520
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0084
|Açılış
|: 18,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7430
|
18,6741
En Düşük
18,6099
12:5519,8073
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0147
|Açılış
|: 19,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0500
|
19,9123
En Düşük
19,7888
12:551.065,54
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,24
|Açılış
|: 1.065,54
|
|Önceki Kapanış
|: 1.065,31
|
1.070,53
En Düşük
1.063,49
BIST En Aktif Hisseler12:53
|ARASE
|255,20
|21.499.579
|% 10,00
|
|PLTUR
|12,11
|1.281.722
|% 9,99
|
|HALKB
|14,24
|2.495.335.819
|% 9,96
|
|SANEL
|14,68
|5.278.615
|% 9,96
|
|AYCES
|98,85
|4.906.815
|% 9,96
|
|RALYH
|39,34
|158.058.907
|% -9,98
|
|IDGYO
|4,41
|3.874.225
|% -9,82
|
|EUREN
|14,39
|556.829.359
|% -9,61
|
|KLNMA
|15,51
|58.329
|% -8,76
|
|ALFAS
|292,30
|229.354.589
|% -8,51
|
|VAKBN
|12,35
|3.580.396.968
|% 7,67
|
|ENKAI
|27,00
|3.118.769.554
|% 5,39
|
|YKBNK
|12,18
|2.933.913.935
|% 2,87
|
|EKGYO
|8,14
|2.805.522.996
|% 3,30
|
|THYAO
|140,60
|2.777.832.683
|% 0,36
|
|EKGYO
|8,14
|2.805.522.996
|% 3,30
|
|SKBNK
|3,18
|966.769.898
|% 9,28
|
|VAKBN
|12,35
|3.580.396.968
|% 7,67
|
|YKBNK
|12,18
|2.933.913.935
|% 2,87
|
|TSKB
|5,00
|929.770.298
|% 7,76
|
|12:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6463
|18,6517
|% 0,04
|
|Euro
|19,7959
|19,8069
|% -0,08
|
|Sterlin
|22,5464
|22,6595
|% -0,39
|
|Frank
|19,9742
|20,0945
|% -0,11
|
|Riyal
|4,9454
|4,9702
|% 0,05
|
|12:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.779
|1,27
|
|Altın Gr.
|1.065
|1.065
|-0,14
|
|Cumhuriyet
|7.168
|7.277
|-1,00
|
|Tam
|7.202
|7.251
|-7,00
|
|Yarım
|3.488
|3.545
|-3,00
|
|Çeyrek
|1.749
|1.772
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|22,65
|22,69
|-0,43
|
|Gümüş Gr.
|13,55
|13,57
|-0,28
|
|B. Petrol
|79,41
|79,41
|-1,80
|