***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
20.02.2020 16:37
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
STUART KINGSLEY WHITE Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici
AYŞE YENEL Kadın Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici Yönetim Kurulu Üyesi
YERLİ OZAN KÜL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici
BANU BALKAN BİLLUR Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici Bağımsız Üye Değil İç Kontrolden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi
NİLGÜN ŞİMŞEK ATA Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici Bağımsız Üye Değil Genel Müdür
SUAT TOKGÖZLÜ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değil
Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
Sankur Gürener Operasyon Yönetici Yardımcısı
Tansel Dikmen İç Kontrol Yönetici Yardımcısı
İbrahim Aksoy Araştırma Birimi Personeli - Stratejist
Demet Emanetoğlu Yönetici Yardımcısı
Hakan Nazlı Kıdemli Analist
Pınar Elmasdağ Operasyon Kıdemli Uzman
Işıl Şahin Onat Risk ve Performans Yönetimi Yöneticisi
Özge Kaya İdari Asistan
Ali Dartanel Sabit Getirili Fonlar Uzman Yardımcısı
Aytunç Hacıalioğlu İç kontrol Kıdemli Uzmanı
Emin Yiğit Onat Grup Başkanı
Ayşe Seda Somalı İş Geliştirme Yöneticisi
İlkay Öztürk Çoklu Portföy Kıdemli Uzmanı
Ayça Büyükberber Risk ve Performans Uzman Yardımcısı
Nihat Umur Açıkalın Kıdemli Uzman
Fatih Yavuz Çoklu Portföy Uzman Yardımcısı
Sevda Arslan Fon Operasyonları Yöneticisi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820467
BIST