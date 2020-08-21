***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerŞirketin Diğer PersoneliAdı-Soyadı GöreviSankur Gürener Operasyon Yönetici YardımcısıTansel Dikmen İç Kontrol Yönetici Yardımcısıİbrahim Aksoy Araştırma Birimi Personeli - StratejistDemet Emanetoğlu Yönetici YardımcısıPınar Elmasdağ Operasyon Kıdemli UzmanIşıl Şahin Onat Risk ve Performans Yönetimi YöneticisiÖzge Kaya İdari AsistanAli Dartanel Sabit Getirili Fonlar Uzman YardımcısıAytunç Hacıalioğlu İç kontrol Kıdemli UzmanıEmin Yiğit Onat Grup BaşkanıAyşe Seda Somalı İş Geliştirme YöneticisiAyça Büyükberber Risk ve Performans Uzman YardımcısıNihat Umur Açıkalın Kıdemli UzmanFatih Yavuz Çoklu Portföy Uzman YardımcısıSevda Arslan Fon Operasyonları YöneticisiSevtap Segah Pacci Denetim Yöneticisihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870532BIST