***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
21.08.2020 09:34
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
Sankur Gürener Operasyon Yönetici Yardımcısı
Tansel Dikmen İç Kontrol Yönetici Yardımcısı
İbrahim Aksoy Araştırma Birimi Personeli - Stratejist
Demet Emanetoğlu Yönetici Yardımcısı
Pınar Elmasdağ Operasyon Kıdemli Uzman
Işıl Şahin Onat Risk ve Performans Yönetimi Yöneticisi
Özge Kaya İdari Asistan
Ali Dartanel Sabit Getirili Fonlar Uzman Yardımcısı
Aytunç Hacıalioğlu İç kontrol Kıdemli Uzmanı
Emin Yiğit Onat Grup Başkanı
Ayşe Seda Somalı İş Geliştirme Yöneticisi
Ayça Büyükberber Risk ve Performans Uzman Yardımcısı
Nihat Umur Açıkalın Kıdemli Uzman
Fatih Yavuz Çoklu Portföy Uzman Yardımcısı
Sevda Arslan Fon Operasyonları Yöneticisi
Sevtap Segah Pacci Denetim Yöneticisi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870532
BIST
11:111.139
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 11,70
|Açılış
|: 1.133
|
|Önceki Kapanış
|: 1.127
|
1.141
En Düşük
1.133
11:117,2419
En Yüksek
|Değişim
|: -0,76%
|| -0,0556
|Açılış
|: 7,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3530
|
7,3403
En Düşük
7,1952
11:118,5717
En Yüksek
|Değişim
|: -1,00%
|| -0,0869
|Açılış
|: 8,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6650
|
8,7168
En Düşük
8,5427
11:11451,83
En Yüksek
|Değişim
|: -1,12%
|| -5,12
|Açılış
|: 451,83
|
|Önceki Kapanış
|: 456,95
|
460,26
En Düşük
449,26
BIST En Aktif Hisseler11:11
|KENT
|2.468,50
|12.182.048
|% 10,00
|
|MRSHL
|148,80
|987.139
|% 9,98
|
|ETILR
|4,15
|232.338
|% 9,79
|
|AVHOL
|1,81
|1.135.176
|% 9,70
|
|SELGD
|4,36
|593.762
|% 9,27
|
|TGSAS
|7,84
|4.211.021
|% -9,99
|
|TKURU
|72,10
|1.993.799
|% -9,99
|
|NIBAS
|17,15
|4.150
|% -9,97
|
|FADE
|5,01
|1.174.605
|% -9,89
|
|ARTI
|2,42
|66.306
|% -9,70
|
|PETKM
|4,92
|1.253.138.111
|% 5,81
|
|TUPRS
|94,65
|1.019.032.239
|% 2,88
|
|GARAN
|7,27
|298.973.385
|% 1,82
|
|TKFEN
|16,07
|279.355.664
|% 5,65
|
|RTALB
|52,40
|249.595.618
|% 0,00
|
|PETKM
|4,92
|1.253.138.111
|% 5,81
|
|SKBNK
|1,58
|147.082.798
|% 2,60
|
|ZOREN
|3,09
|230.744.141
|% 6,19
|
|EKGYO
|2,04
|148.406.213
|% 0,49
|
|YKBNK
|2,21
|154.785.996
|% 2,31
|
|11:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2321
|7,2419
|% -0,76
|
|Euro
|8,5411
|8,5717
|% -1,00
|
|Sterlin
|9,5524
|9,6003
|% -0,66
|
|Frank
|7,9434
|7,9912
|% -0,81
|
|Riyal
|1,9265
|1,9362
|% -0,71
|
|11:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|453
|453
|-4,04
|
|Cumhuriyet
|3.033
|3.079
|-72,00
|
|Tam
|3.018
|3.095
|-65,80
|
|Yarım
|1.459
|1.497
|-31,83
|
|Çeyrek
|732
|749
|-15,92
|
Seans Raporu
11:11
daha fazla
-
11:23OZKGY
Yüzde 4.28 oranında artışla 3.90 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 301, 336 adet işlem
-
11:23OZKGY
Yüzde 4.28 oranında artışla 3.90 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 301, 336 adet işlem
-
11:22BERA
Yüzde 4.25 oranında artışla 8.83 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 857, 887 adet işlem
-
11:19XU100
Endeks 1, 139 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 09 üstünde . İşlem hacmi 6, 409.00 milyon TL de
-
11:19TLMAN
Yüzde 8.73 oranında artışla 18.94 lira fiyatla işlem gören hissede 945, 991 adet işlem