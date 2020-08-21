Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

21.08.2020 09:34
GÜNCEL HABERLER



***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
Sankur Gürener Operasyon Yönetici Yardımcısı
Tansel Dikmen İç Kontrol Yönetici Yardımcısı
İbrahim Aksoy Araştırma Birimi Personeli - Stratejist
Demet Emanetoğlu Yönetici Yardımcısı
Pınar Elmasdağ Operasyon Kıdemli Uzman
Işıl Şahin Onat Risk ve Performans Yönetimi Yöneticisi
Özge Kaya İdari Asistan
Ali Dartanel Sabit Getirili Fonlar Uzman Yardımcısı
Aytunç Hacıalioğlu İç kontrol Kıdemli Uzmanı
Emin Yiğit Onat Grup Başkanı
Ayşe Seda Somalı İş Geliştirme Yöneticisi
Ayça Büyükberber Risk ve Performans Uzman Yardımcısı
Nihat Umur Açıkalın Kıdemli Uzman
Fatih Yavuz Çoklu Portföy Uzman Yardımcısı
Sevda Arslan Fon Operasyonları Yöneticisi
Sevtap Segah Pacci Denetim Yöneticisi




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870532


BIST




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
11:111.139
Değişim :  1,04% |  11,70
Açılış :  1.133  
Önceki Kapanış :  1.127  
En Yüksek
1.141 En Düşük
1.133
BIST En Aktif Hisseler11:11
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KENT 2.468,50 12.182.048 % 10,00  
MRSHL 148,80 987.139 % 9,98  
ETILR 4,15 232.338 % 9,79  
AVHOL 1,81 1.135.176 % 9,70  
SELGD 4,36 593.762 % 9,27  
daha fazla
11:11 Alış Satış %  
Dolar 7,2321 7,2419 % -0,76  
Euro 8,5411 8,5717 % -1,00  
Sterlin 9,5524 9,6003 % -0,66  
Frank 7,9434 7,9912 % -0,81  
Riyal 1,9265 1,9362 % -0,71  
daha fazla
11:11 Alış Satış %  
Altın Gr. 453 453 -4,04  
Cumhuriyet 3.033 3.079 -72,00  
Tam 3.018 3.095 -65,80  
Yarım 1.459 1.497 -31,83  
Çeyrek 732 749 -15,92  
Seans Raporu 11:11
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru