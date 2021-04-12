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***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

12.04.2021 15:44



***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
STUART KINGSLEY WHITE Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici
AYŞE YENEL Kadın Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici Yönetim Kurulu Üyesi
YERLİ OZAN KÜL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici
BANU BALKAN BİLLUR Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici Bağımsız Üye Değil İç Kontrolden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi
NİLGÜN ŞİMŞEK ATA Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici Bağımsız Üye Değil Genel Müdür
SUAT TOKGÖZLÜ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değil
BAŞAK SERİNKEN ERCAN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 30.03.2021 Bağımsız Üye Değil




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926708


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