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***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

14.09.2021 17:24



***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
Sankur Gürener Operasyon Yönetici Yardımcısı
Tansel Dikmen İç Kontrol Yönetici Yardımcısı
İbrahim Aksoy Araştırma Birimi Personeli - Stratejist
Demet Emanetoğlu Yönetici Yardımcısı
Özge Kaya İdari Asistan
Pınar Elmasdağ Operasyon Kıdemli Uzman
Aytunç Hacıalioğlu Risk ve Performans Yönetimi Yöneticisi
Emin Yiğit Onat Grup Başkanı
Ayşe Seda Somalı İş Geliştirme Yöneticisi
Nihat Umur Açıkalın Fon yönetiicisi
Fatih Yavuz Çoklu Portföy Uzmanı
Sevda Arslan Fon Operasyonları Yöneticisi
Sevtap Segah Pacci Denetim Yöneticisi
Aslı Serttaş Risk & Performans Yönetimi Uzm Yrd

Portföy Yöneticileri
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Üstlendiği Görevler Lisans Belgesi Türü Lisans Numarası
Ali Sedat Toydemir Kıdemli Yönetici Fon Yöneticisi SPL Düzey 3 - Türev Araçlar 204724 - 302121
Murat İğnebekçili Yönetici Fon Yöneticisi SPL Düzey 3 - Türev Araçlar 204780 - 308880
Çağlayan Yavuz Kıdemli Uzman Fon Yöneticisi SPL Düzey 3 - Türev Araçlar 205949 - 302640
Cem Şekerci Yönetici Fon Yöneticisi SPL Düzey 3 - Türev Araçlar 206196 - 302606




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963757


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Tam 3.213 3.294 -1,62  
Yarım 1.553 1.593 -0,78  
Çeyrek 779 797 -0,39  
Gümüş.Ons 23,77 23,79 0,03  
Gümüş Gr. 6,47 6,48 0,04  
B. Petrol 73,63 73,63 0,12  
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