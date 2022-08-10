***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
10.08.2022 18:31
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
Sankur Gürener Operasyon Yönetici Yardımcısı
Tansel Dikmen İç Kontrol Yöneticisi
İbrahim Aksoy Araştırma Birimi Personeli - Stratejist
Demet Emanetoğlu Yönetici Yardımcısı
Özge Kaya İdari Asistan
Pınar Elmasdağ Operasyon Kıdemli Uzman
Aytunç Hacıalioğlu Risk ve Performans Yönetimi Yöneticisi
Ayşe Seda Somalı İş Geliştirme Yöneticisi
Nihat Umur Açıkalın Fon yönetiicisi
Sevda Arslan Fon Operasyonları Yöneticisi
Sevtap Segah Pacci Denetim Yöneticisi
Aslı Serttaş Risk & Performans Yönetimi Uzm Yrd
Portföy Yöneticileri
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Üstlendiği Görevler Lisans Belgesi Türü Lisans Numarası
Ali Sedat Toydemir Grup Başkanı Fon Yöneticisi SPL Düzey 3 - Türev Araçlar 204724 - 302121
Murat İğnebekçili Kıdemli Yönetici Fon Yöneticisi SPL Düzey 3 - Türev Araçlar 204780 - 308880
Çağlayan Yavuz Yönetici Fon Yöneticisi SPL Düzey 3 - Türev Araçlar 205949 - 302640
Cem Şekerci Yönetici Fon Yöneticisi SPL Düzey 3 - Türev Araçlar 206196 - 302606
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054338
BIST
18:052.830
En Yüksek
|Değişim
|: 1,59%
|| 44,42
|Açılış
|: 2.780
|
|Önceki Kapanış
|: 2.785
|
2.830
En Düşük
2.764
18:0517,8960
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0029
|Açılış
|: 17,9750
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9800
|
17,9708
En Düşük
17,8497
18:0518,5063
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 0,2286
|Açılış
|: 18,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,5793
En Düşük
18,2578
18:051.035,18
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 1,57
|Açılış
|: 1.035,18
|
|Önceki Kapanış
|: 1.033,61
|
1.043,10
En Düşük
1.028,20
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MGROS
|66,10
|391.173.910
|% 9,98
|
|TMSN
|60,60
|126.195.291
|% 9,98
|
|ASUZU
|264,60
|197.795.061
|% 9,98
|
|OBASE
|18,57
|248.621.822
|% 9,95
|
|VKFYO
|7,09
|2.586.772
|% 9,92
|
|OLMK
|12,80
|18.593.170
|% -9,99
|
|TIRE
|22,04
|16.066.851
|% -9,97
|
|KOZAA
|26,98
|1.528.788.552
|% -9,95
|
|BRKO
|1,45
|4.343.594
|% -9,94
|
|IPEKE
|17,49
|373.093.378
|% -9,71
|
|THYAO
|60,15
|5.512.035.917
|% 2,65
|
|YKBNK
|5,41
|2.698.434.324
|% 3,24
|
|AKBNK
|9,80
|2.205.997.956
|% 3,38
|
|EKGYO
|3,63
|1.968.283.937
|% 4,91
|
|GARAN
|16,70
|1.919.364.348
|% 4,18
|
|EKGYO
|3,63
|1.968.283.937
|% 4,91
|
|YKBNK
|5,41
|2.698.434.324
|% 3,24
|
|ZOREN
|2,62
|868.235.743
|% 1,16
|
|ODAS
|4,00
|1.300.740.344
|% -4,53
|
|ISCTR
|6,04
|1.538.392.334
|% 1,34
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,8802
|17,8940
|% -0,03
|
|Euro
|18,4932
|18,5103
|% 1,27
|
|Sterlin
|21,8624
|21,9720
|% 1,37
|
|Frank
|18,9520
|19,0662
|% 1,29
|
|Riyal
|4,7460
|4,7698
|% -0,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.797
|1.798
|3,31
|
|Altın Gr.
|1.035
|1.035
|1,57
|
|Cumhuriyet
|6.911
|7.015
|5,00
|
|Tam
|6.930
|7.005
|8,00
|
|Yarım
|3.377
|3.425
|4,00
|
|Çeyrek
|1.693
|1.712
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|20,73
|20,76
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|11,95
|11,96
|0,13
|
|B. Petrol
|95,26
|95,26
|-1,05
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59GRNYO
Yüzde 8.43 oranında artışla 3.86 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 168, 394 adet işlem
-
17:58DESA
Yüzde 4.90 oranında artışla 21.40 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 434, 867 adet işlem
-
17:57MEGAP
Yüzde 5.23 oranında artışla 6.64 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 409, 412 adet işlem
-
17:57MEGAP
Yüzde 5.23 oranında artışla 6.64 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 409, 412 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 49, 26 artarak (% 1.64 ) 3, 046