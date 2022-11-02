***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
02.11.2022 18:37
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
MATTEO PARDİ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici
AYŞE YENEL Kadın Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici Yönetim Kurulu Üyesi
YERLİ OZAN KÜL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici
BANU BALKAN BİLLUR Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici Bağımsız Üye Değil İç Kontrolden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi
NİLGÜN ŞİMŞEK ATA Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici Bağımsız Üye Değil Genel Müdür
SUAT TOKGÖZLÜ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değil
BAŞAK SERİNKEN ERCAN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 30.03.2021 Bağımsız Üye Değil
GREGORY JEAN ALBERT CAMILLE TAILLARD Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 30.03.2022
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076369
BIST
18:054.072
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 17,20
|Açılış
|: 4.059
|
|Önceki Kapanış
|: 4.055
|
4.099
En Düşük
4.040
18:0518,6238
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0377
|Açılış
|: 18,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6850
|
18,6407
En Düşük
18,5393
18:0518,4069
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0477
|Açılış
|: 18,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4900
|
18,4724
En Düşük
18,2949
18:05985,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,50
|Açılış
|: 985,72
|
|Önceki Kapanış
|: 985,22
|
993,12
En Düşük
982,49
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MIATK
|68,75
|300.565.284
|% 10,00
|
|PRKAB
|34,10
|292.178.695
|% 10,00
|
|ERCB
|85,25
|96.946.400
|% 10,00
|
|NTGAZ
|35,88
|187.861.762
|% 9,99
|
|EDATA
|24,46
|88.708.734
|% 9,98
|
|ERBOS
|157,00
|284.631.069
|% -9,25
|
|LIDER
|44,00
|60.904.266
|% -8,83
|
|KRGYO
|8,05
|119.698.499
|% -7,36
|
|YAPRK
|48,90
|44.519.931
|% -6,68
|
|HEDEF
|13,89
|120.511.286
|% -5,96
|
|ASELS
|35,88
|8.110.094.683
|% 7,62
|
|THYAO
|100,80
|6.046.134.117
|% -1,56
|
|SASA
|126,40
|3.138.932.658
|% -3,88
|
|EREGL
|30,62
|2.869.263.147
|% 3,17
|
|ISCTR
|8,97
|2.782.666.828
|% -4,37
|
|EKGYO
|4,54
|1.785.797.674
|% 0,67
|
|TSKB
|3,12
|981.309.753
|% 5,05
|
|ISCTR
|8,97
|2.782.666.828
|% -4,37
|
|SKBNK
|2,03
|566.839.916
|% 1,50
|
|ODAS
|8,46
|2.036.453.632
|% 7,91
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6132
|18,6238
|% 0,20
|
|Euro
|18,3911
|18,4069
|% 0,26
|
|Sterlin
|21,2996
|21,4064
|% 0,06
|
|Frank
|18,5634
|18,6752
|% 0,24
|
|Riyal
|4,9397
|4,9644
|% 0,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.647
|1.647
|-1,20
|
|Altın Gr.
|986
|987
|1,28
|
|Cumhuriyet
|6.628
|6.728
|39,00
|
|Tam
|6.633
|6.696
|1,00
|
|Yarım
|3.232
|3.274
|1,00
|
|Çeyrek
|1.621
|1.636
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|19,57
|19,61
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|11,73
|11,75
|0,00
|
|B. Petrol
|95,31
|95,31
|0,66
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59DOBUR
Yüzde 4.01 oranında artışla 57.00 lira fiyatla işlem gören hissede 204, 622 adet işlem
-
17:58MNDTR
Yüzde 9.98 oranında artışla 25.12 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 385, 526 adet işlem
-
17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 77 artarak (% 0.06 ) 4, 419
-
17:57
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, TSKB, ISCTR
-
17:57XU100
Endeks 4, 073 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 45 üstünde . İşlem hacmi 71, 348.00 milyon TL de