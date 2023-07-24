***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
24.07.2023 18:35
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Kayıtlı Sermaye Tavanı 50.000.000
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 40.000.000
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Nama 40.000.000,00 TRY 40.000.000,00 TRY 100 İşlem Görmüyor
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
HSBC Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi 40000000 TRY 100
TOPLAM
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1174739
BIST
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18:056.695
En Düşük
|Değişim
|: 0,11%
|| 7,36
|Açılış
|: 6.730
|
|Önceki Kapanış
|: 6.688
|
6.626
En Yüksek
6.808
18:0526,9476
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0205
|Açılış
|: 27,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1000
|
27,0146
En Düşük
26,8677
18:0529,8551
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,1061
|Açılış
|: 29,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 30,1500
|
30,1032
En Düşük
29,8119
18:051.694,09
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -7,24
|Açılış
|: 1.694,09
|
|Önceki Kapanış
|: 1.701,33
|
1.705,62
En Düşük
1.692,74
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ASTOR
|106,70
|1.964.216.372
|% 10,00
|
|CWENE
|278,30
|864.104.884
|% 10,00
|
|KONTR
|223,30
|2.827.157.367
|% 10,00
|
|YYLGD
|36,30
|660.574.355
|% 10,00
|
|ZEDUR
|55,00
|18.198.360
|% 10,00
|
|KSTUR
|362,10
|2.120.164
|% -9,99
|
|BURCE
|191,40
|347.838.062
|% -9,97
|
|VKFYO
|30,92
|18.407.164
|% -9,96
|
|BURVA
|73,25
|224.522.724
|% -9,96
|
|EUYO
|13,30
|2.129.929
|% -9,95
|
|THYAO
|221,80
|9.998.869.979
|% -0,81
|
|EREGL
|37,96
|9.734.516.337
|% 2,04
|
|TUPRS
|91,85
|5.626.153.589
|% 0,49
|
|KRDMD
|22,86
|5.330.488.157
|% 5,35
|
|SASA
|60,75
|4.535.163.258
|% -0,25
|
|ZOREN
|4,34
|1.958.791.875
|% 8,77
|
|EKGYO
|8,27
|3.171.674.993
|% -0,12
|
|ODAS
|10,59
|2.785.408.829
|% 2,32
|
|EREGL
|37,96
|9.734.516.337
|% 2,04
|
|KRDMD
|22,86
|5.330.488.157
|% 5,35
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9322
|26,9377
|% -0,11
|
|Euro
|29,8087
|29,8529
|% -0,36
|
|Sterlin
|34,4423
|34,6150
|% -0,34
|
|Frank
|30,8925
|31,0786
|% -0,43
|
|Riyal
|7,1597
|7,1956
|% -0,12
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.956
|1.956
|-6,12
|
|Altın Gr.
|1.694
|1.694
|-7,41
|
|Cumhuriyet
|11.354
|11.526
|-54,00
|
|Tam
|11.027
|11.158
|-151,00
|
|Yarım
|5.514
|5.605
|-75,00
|
|Çeyrek
|2.757
|2.802
|-38,00
|
|Gümüş.Ons
|24,35
|24,37
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|21,08
|21,09
|-0,26
|
|B. Petrol
|82,45
|82,45
|1,57
|