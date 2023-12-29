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***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

29.12.2023 12:18
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
MATTEO PARDİ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici
AYŞE YENEL Kadın Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici Yönetim Kurulu Üyesi
YERLİ OZAN KÜL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici
RIZA CEM YÜCEL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değil İç Kontrolden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi
NİLGÜN ŞİMŞEK ATA Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici Bağımsız Üye Değil Genel Müdür
SUAT TOKGÖZLÜ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değil
BAŞAK SERİNKEN ERCAN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 30.03.2021 Bağımsız Üye Değil
GREGORY JEAN ALBERT CAMILLE TAILLARD Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 30.03.2022

Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
Sankur Gürener Operasyon Yöneticisi
Tansel Dikmen İç Kontrol Yöneticisi
İbrahim Aksoy Yatırım Danışmanı - Stratejist
Demet Emanetoğlu Muhasebe Sorumlusu
Özge Kaya İdari Asistan
Pınar Elmasdağ Operasyon Kıdemli Uzman
Aytunç Hacıalioğlu Risk ve Performans Yönetimi Yöneticisi
Ayşe Seda Somalı İş Geliştirme Yöneticisi
Nihat Umur Açıkalın Fon yönetiicisi
Sevda Arslan Fon Operasyonları Yöneticisi
Sevtap Segah Pacci Denetim Yöneticisi
Aslı Serttaş Risk & Performans Yönetimi Uzmanı
Lütfü Gazioğlu Araştırma Uzmanı - Hisse/Kredi Kıdemli analisti




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1230491


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Paladyum 1.115,57 1.122,65 % 0,66  
Brent Pet. 77,87 77,87 % 0,66  
Altın Ons 2.064,59 2.064,92 % 0,66  
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