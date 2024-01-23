***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
23.01.2024 11:34
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
Sankur Gürener Operasyon Yöneticisi
Tansel Dikmen İç Kontrol Yöneticisi
İbrahim Aksoy Yatırım Danışmanı - Stratejist
Demet Emanetoğlu Muhasebe Sorumlusu
Özge Kaya İdari Asistan
Pınar Elmasdağ Operasyon Kıdemli Uzman
Aytunç Hacıalioğlu Risk ve Performans Yönetimi Yöneticisi
Ayşe Seda Somalı İş Geliştirme Yöneticisi
Sevda Arslan Fon Operasyonları Yöneticisi
Sevtap Segah Pacci Denetim Yöneticisi
Aslı Serttaş Risk & Performans Yönetimi Uzmanı
Lütfü Gazioğlu Araştırma Uzmanı - Hisse/Kredi Kıdemli analisti
Portföy Yöneticileri
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Üstlendiği Görevler Lisans Belgesi Türü Lisans Numarası
Ali Sedat Toydemir Grup Başkanı Fon Yöneticisi SPL Düzey 3 - Türev Araçlar 204724 - 302121
Murat İğnebekçili Kıdemli Yönetici Fon Yöneticisi SPL Düzey 3 - Türev Araçlar 204780 - 308880
Çağlayan Yavuz Yönetici Fon Yöneticisi SPL Düzey 3 - Türev Araçlar 205949 - 302640
Cem Şekerci Yönetici Fon Yöneticisi SPL Düzey 3 - Türev Araçlar 206196 - 302606
Nihat Umur Açıkalın Yönetici Fon Yöneticisi SPL Düzey 3 - Türev Araçlar 208829 - 909751
Cem Karalı Yönetici Fon Yöneticisi SPL Düzey 3 - Türev Araçlar 920804 - 921153
Uğur Can Bayrak Kıdemli Uzman Fon Yöneticisi SPL Düzey 3 - Türev Araçlar 909057 - 909070
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1242166
BIST