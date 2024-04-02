***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
02.04.2024 15:15
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
Sankur Gürener Operasyon Yöneticisi
Tansel Dikmen İç Kontrol Yöneticisi
İbrahim Aksoy Yatırım Danışmanı - Stratejist
Demet Emanetoğlu Muhasebe Sorumlusu
Özge Kaya İdari Asistan
Pınar Elmasdağ Operasyon Kıdemli Uzman
Aytunç Hacıalioğlu Risk ve Performans Yönetimi Yöneticisi
Ayşe Seda Somalı İş Geliştirme Yöneticisi
Sevda Arslan Fon Operasyonları Yöneticisi
Sevtap Segah Pacci Denetim Yöneticisi
Aslı Serttaş Risk & Performans Yönetimi Uzmanı
Lütfü Gazioğlu Araştırma Uzmanı - Hisse/Kredi Kıdemli analisti
Tolga Pekkaya Fon Yöneticisi Yardımcısı
Burcu Kalaycı Operasyon Uzman Yardımcısı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1265638
BIST