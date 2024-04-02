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***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

02.04.2024 15:15
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
Sankur Gürener Operasyon Yöneticisi
Tansel Dikmen İç Kontrol Yöneticisi
İbrahim Aksoy Yatırım Danışmanı - Stratejist
Demet Emanetoğlu Muhasebe Sorumlusu
Özge Kaya İdari Asistan
Pınar Elmasdağ Operasyon Kıdemli Uzman
Aytunç Hacıalioğlu Risk ve Performans Yönetimi Yöneticisi
Ayşe Seda Somalı İş Geliştirme Yöneticisi
Sevda Arslan Fon Operasyonları Yöneticisi
Sevtap Segah Pacci Denetim Yöneticisi
Aslı Serttaş Risk & Performans Yönetimi Uzmanı
Lütfü Gazioğlu Araştırma Uzmanı - Hisse/Kredi Kıdemli analisti
Tolga Pekkaya Fon Yöneticisi Yardımcısı
Burcu Kalaycı Operasyon Uzman Yardımcısı




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1265638


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BIST En Aktif Hisseler16:57
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
TDGYO 12,10 65.398.153 % 10,00  
KARTN 154,00 41.722.320 % 10,00  
SKBNK 4,51 308.114.209 % 10,00  
FMIZP 371,25 105.250.781 % 10,00  
BRMEN 6,93 1.486.445 % 10,00  
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16:57 Alış Satış %  
Dolar 32,0739 32,0960 % -0,26  
Euro 34,5633 34,6178 % -0,17  
Sterlin 40,4923 40,6952 % 0,28  
Frank 35,5916 35,7700 % 0,05  
Riyal 8,5968 8,6399 % 0,23  
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16:57 Alış Satış %  
Gümüş ONS 25,52 25,55 % 0,66  
Platin 925,24 927,32 % 0,66  
Paladyum 1.007,24 1.010,16 % 0,66  
Brent Pet. 88,27 88,27 % 0,66  
Altın Ons 2.269,07 2.269,47 % 0,66  
Seans Raporu 16:57
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