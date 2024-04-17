***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviMATTEO PARDİ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey YöneticiYERLİ OZAN KÜL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey YöneticiNİLGÜN ŞİMŞEK ATA Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici Bağımsız Üye Değil Genel MüdürSUAT TOKGÖZLÜ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye DeğilBAŞAK SERİNKEN ERCAN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 30.03.2021 Bağımsız Üye Değil İç Kontrolden Sorumlu Yönetim Kurulu ÜyesiGREGORY JEAN ALBERT CAMILLE TAILLARD Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 30.03.2022CEM MURATOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bankacı 27.03.2024 Bağımsız Üye Değilhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1273428BIST