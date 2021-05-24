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***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

24.05.2021 15:45



***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24/05/2021
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
24/05/2021
Karar Sayısı
20
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NA                                                                                                                                                                                                                                                
KONU:  SPK'nın Seri II, 14.1 No'lu Tebliğinin 9. Maddesinin 3. fıkrası gereğince yapılan Sorumluluk Beyanı
 
HSBC Portföy Yönetimi Anonim Şirketi'ne ait 31 Mart 2021 tarihli ara hesap dönemi için SPK'nın Seri II, 14.1 No'lu tebliğine göre hazırlanan finansal tablolar ve faaliyet raporu tarafımızca incelenmiştir.
HSBC Portföy Yönetimi Anonim Şirketi içindeki görev ve sorumluluk alanlarımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, sınırlı denetimden geçmemiş özet finansal tablolar ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini beyan ederiz.
HSBC Portföy Yönetimi Anonim Şirketi içindeki görev ve sorumluluk alanlarımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde bu tebliğ uyarınca hazırlanmış finansal tabloların işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun, işin gelişimi ve performansını ve işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını beyan ederiz.
 
Ekte yer alan finansal tabloların ve faaliyet raporunun 24.05.2021 tarih ve 20 sayılı Yönetim Kurulu gereği müzakere edilerek kabulünü arz ederiz.
 
Saygılarımızla,
  
HSBC Portföy Yönetimi Anonim Şirketi
 
Yerliozan KÜL                                                                   Nilgün ŞİMŞEK ATA
Yönetim Kurulu Üyesi                                                          Genel Müdür




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937472


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