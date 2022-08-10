***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)









***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi10/08/2022Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi10/08/2022Karar Sayısı26Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk BeyanıHSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NAKONU: SPK'nın Seri II, 14.1 No'lu Tebliğinin 9. Maddesinin 3. fıkrası gereğince yapılan Sorumluluk BeyanıHSBC Portföy Yönetimi Anonim Şirketi'ne ait 30 Haziran 2022 tarihinde sonra eren hesap dönemi için SPK'nın Seri II, 14.1 No'lu tebliğine göre hazırlanan finansal tablolar ve faaliyet raporu tarafımızca incelenmiştir.HSBC Portföy Yönetimi Anonim Şirketi içindeki görev ve sorumluluk alanlarımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, sınırlı denetimden geçmiş finansal tablolar ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini beyan ederiz.HSBC Portföy Yönetimi Anonim Şirketi içindeki görev ve sorumluluk alanlarımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde bu tebliğ uyarınca hazırlanmış finansal tabloların işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun, işin gelişimi ve performansını ve işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını beyan ederiz.Ekte yer alan finansal tabloların ve faaliyet raporunun 10.08.2022 tarih ve 26 sayılı Yönetim Kurulu gereği müzakere edilerek kabulünü arz ederiz.Saygılarımızla,HSBC Portföy Yönetimi Anonim ŞirketiYerliozan KÜL Nilgün ŞİMŞEK ATAYönetim Kurulu ÜyesiGenel Müdürhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054346BIST