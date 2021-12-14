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***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Tasarruf Sahipleri Sirküleri

14.12.2021 18:37
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Tasarruf Sahipleri Sirküleri


***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Tasarruf Sahipleri Sirküleri )

Türkçe
Tasarruf Sahipleri Sirküleri

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TKFEN 26,20 1.151.402.730 % 9,99  
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Altın Gr. 820 820 25,00  
Cumhuriyet 5.410 5.492 46,00  
Tam 5.383 5.523 29,61  
Yarım 2.602 2.672 14,32  
Çeyrek 1.305 1.336 7,16  
Gümüş.Ons 21,93 21,97 0,00  
Gümüş Gr. 10,14 10,16 -0,01  
B. Petrol 73,22 73,22 -0,02  
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