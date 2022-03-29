***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Tasarruf Sahipleri Sirküleri
29.03.2022 13:25
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Tasarruf Sahipleri Sirküleri )
Türkçe
Tasarruf Sahipleri Sirküleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahname Değişikliği Duyuru Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013648
BIST
13:312.191
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 18,41
|Açılış
|: 2.182
|
|Önceki Kapanış
|: 2.172
|
2.192
En Düşük
2.182
13:3114,8319
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0165
|Açılış
|: 14,8170
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8200
|
14,8419
En Düşük
14,7891
13:3116,4016
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,1235
|Açılış
|: 16,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2600
|
16,4150
En Düşük
16,2656
13:31912,92
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -2,89
|Açılış
|: 912,97
|
|Önceki Kapanış
|: 915,81
|
920,04
En Düşük
910,88
BIST En Aktif Hisseler13:29
|ULUSE
|93,65
|1.283.661
|% 9,98
|
|KENT
|234,00
|4.930.848
|% 9,86
|
|GEREL
|4,59
|17.805.884
|% 9,81
|
|GZNMI
|40,40
|92.429.998
|% 9,07
|
|CASA
|119,70
|544.635
|% 8,62
|
|PSGYO
|15,53
|92.094.102
|% -9,97
|
|CEOEM
|15,93
|43.196.995
|% -9,95
|
|KAPLM
|65,70
|20.792.983
|% -7,46
|
|PKENT
|228,20
|31.140.020
|% -7,42
|
|MIPAZ
|5,74
|8.032.261
|% -4,33
|
|THYAO
|29,40
|1.219.647.908
|% 1,17
|
|KARSN
|5,58
|1.101.755.536
|% 8,14
|
|SISE
|14,62
|1.032.219.664
|% 2,96
|
|KRDMD
|15,23
|797.787.212
|% 0,53
|
|TUPRS
|209,80
|645.894.969
|% 2,19
|
|ODAS
|1,88
|577.352.821
|% 4,44
|
|KARSN
|5,58
|1.101.755.536
|% 8,14
|
|EKGYO
|2,40
|380.944.547
|% 2,56
|
|ZOREN
|1,86
|229.514.645
|% 7,51
|
|DOHOL
|3,34
|315.074.511
|% 3,09
|
|13:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8253
|14,8308
|% 0,10
|
|Euro
|16,3891
|16,4062
|% 0,79
|
|Sterlin
|19,3769
|19,4741
|% 0,21
|
|Frank
|15,8014
|15,8966
|% 0,11
|
|Riyal
|3,9439
|3,9637
|% 0,20
|
|13:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.915
|1.915
|-7,91
|
|Altın Gr.
|912
|913
|-3,13
|
|Cumhuriyet
|6.041
|6.133
|-73,00
|
|Tam
|6.018
|6.168
|-69,44
|
|Yarım
|2.909
|2.984
|-33,59
|
|Çeyrek
|1.459
|1.492
|-16,80
|
|Gümüş.Ons
|24,63
|24,66
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|11,74
|11,76
|-0,09
|
|B. Petrol
|110
|110
|0,82
|