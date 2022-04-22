***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Tasarruf Sahipleri Sirküleri
22.04.2022 09:46
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Tasarruf Sahipleri Sirküleri )
Türkçe
Tasarruf Sahipleri Sirküleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
HTT / HST Fon Birleşme Duyurusu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022845
BIST
11:042.556
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,58
|Açılış
|: 2.550
|
|Önceki Kapanış
|: 2.557
|
2.561
En Düşük
2.546
11:0414,7467
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0441
|Açılış
|: 14,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6820
|
14,7467
En Düşük
14,6956
11:0415,9242
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0253
|Açılış
|: 15,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9100
|
15,9764
En Düşük
15,9045
11:04924,04
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 1,49
|Açılış
|: 924,04
|
|Önceki Kapanış
|: 922,55
|
925,97
En Düşük
919,94
BIST En Aktif Hisseler11:02
|DAGHL
|25,64
|5.447.001
|% 9,95
|
|KLSYN
|2,16
|29.042.315
|% 9,64
|
|BMSCH
|8,67
|56.138.917
|% 7,97
|
|TIRE
|13,48
|46.909.355
|% 6,65
|
|IHAAS
|20,50
|6.464.885
|% 6,49
|
|OLMK
|8,34
|20.852.056
|% -7,74
|
|MANAS
|25,16
|13.112.357
|% -5,20
|
|MSGYO
|4,21
|8.220.430
|% -3,66
|
|IDEAS
|22,70
|3.135.933
|% -3,40
|
|KENT
|221,10
|34.934
|% -3,37
|
|THYAO
|39,94
|1.320.923.330
|% -0,60
|
|SISE
|18,69
|1.111.762.712
|% 2,24
|
|ASELS
|28,38
|887.126.561
|% -0,49
|
|EKGYO
|3,08
|643.305.500
|% -0,65
|
|TUPRS
|258,40
|546.343.903
|% 0,35
|
|EKGYO
|3,08
|643.305.500
|% -0,65
|
|ODAS
|2,58
|317.856.287
|% 1,98
|
|TSKB
|2,06
|210.842.485
|% -0,48
|
|VAKBN
|4,82
|332.936.747
|% 1,47
|
|YKBNK
|5,34
|361.274.765
|% -0,19
|
|11:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7310
|14,7348
|% 0,22
|
|Euro
|15,9182
|15,9277
|% -0,14
|
|Sterlin
|18,9640
|19,0591
|% -0,70
|
|Frank
|15,3648
|15,4573
|% 0,04
|
|Riyal
|3,9162
|3,9358
|% 0,19
|
|11:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.950
|1.950
|-1,28
|
|Altın Gr.
|925
|925
|2,93
|
|Cumhuriyet
|6.107
|6.199
|0,00
|
|Tam
|6.079
|6.230
|0,65
|
|Yarım
|2.938
|3.014
|0,31
|
|Çeyrek
|1.474
|1.507
|0,16
|
|Gümüş.Ons
|24,39
|24,42
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|11,59
|11,60
|-0,06
|
|B. Petrol
|108
|108
|-0,33
|