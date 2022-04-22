***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Tasarruf Sahipleri Sirküleri
22.04.2022 09:46
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Tasarruf Sahipleri Sirküleri )
Türkçe
Tasarruf Sahipleri Sirküleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
HTT / HST Fon Birleşme Duyurusu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022846
BIST
11:042.556
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,58
|Açılış
|: 2.550
|
|Önceki Kapanış
|: 2.557
|
2.561
En Düşük
2.546
11:0414,7467
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0441
|Açılış
|: 14,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6820
|
14,7467
En Düşük
14,6956
11:0415,9242
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0253
|Açılış
|: 15,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9100
|
15,9764
En Düşük
15,9045
11:04923,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 1,34
|Açılış
|: 924,04
|
|Önceki Kapanış
|: 922,55
|
925,97
En Düşük
919,94
BIST En Aktif Hisseler11:04
|DAGHL
|25,64
|5.447.001
|% 9,95
|
|KLSYN
|2,16
|30.452.354
|% 9,64
|
|BMSCH
|8,71
|57.885.865
|% 8,47
|
|IHAAS
|20,60
|6.514.072
|% 7,01
|
|TIRE
|13,49
|47.178.650
|% 6,72
|
|OLMK
|8,35
|21.392.939
|% -7,63
|
|MANAS
|25,04
|13.683.507
|% -5,65
|
|MSGYO
|4,21
|8.315.905
|% -3,66
|
|IDEAS
|22,70
|3.181.378
|% -3,40
|
|KENT
|221,10
|34.934
|% -3,37
|
|THYAO
|39,92
|1.328.077.724
|% -0,65
|
|SISE
|18,72
|1.126.965.945
|% 2,41
|
|ASELS
|28,38
|894.489.643
|% -0,49
|
|EKGYO
|3,08
|648.875.649
|% -0,65
|
|TUPRS
|258,50
|548.165.224
|% 0,39
|
|EKGYO
|3,08
|648.875.649
|% -0,65
|
|ODAS
|2,58
|320.656.945
|% 1,98
|
|TSKB
|2,06
|212.783.449
|% -0,48
|
|VAKBN
|4,82
|342.393.466
|% 1,47
|
|YKBNK
|5,33
|362.057.977
|% -0,37
|
|11:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7268
|14,7467
|% 0,30
|
|Euro
|15,9164
|15,9242
|% -0,16
|
|Sterlin
|18,9620
|19,0571
|% -0,71
|
|Frank
|15,3640
|15,4565
|% 0,03
|
|Riyal
|3,9164
|3,9360
|% 0,20
|
|11:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.950
|1.950
|-1,56
|
|Altın Gr.
|925
|925
|2,30
|
|Cumhuriyet
|6.107
|6.199
|0,00
|
|Tam
|6.079
|6.230
|0,65
|
|Yarım
|2.938
|3.014
|0,31
|
|Çeyrek
|1.474
|1.507
|0,16
|
|Gümüş.Ons
|24,38
|24,40
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|11,58
|11,59
|-0,07
|
|B. Petrol
|108
|108
|-0,37
|