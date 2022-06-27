***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Tasarruf Sahipleri Sirküleri
27.06.2022 19:31
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Tasarruf Sahipleri Sirküleri )
Türkçe
Tasarruf Sahipleri Sirküleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
HVS Fon Duyuru Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039565
BIST
10:312.556
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 27,18
|Açılış
|: 2.545
|
|Önceki Kapanış
|: 2.529
|
2.559
En Düşük
2.544
10:3116,6355
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,1096
|Açılış
|: 16,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,9500
|
16,6355
En Düşük
16,5102
10:3117,6254
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0990
|Açılış
|: 17,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,8650
|
17,6254
En Düşük
17,4694
10:31976,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 7,14
|Açılış
|: 976,00
|
|Önceki Kapanış
|: 968,85
|
977,13
En Düşük
967,83
BIST En Aktif Hisseler10:31
|MAKIM
|18,82
|4.917.045
|% 9,99
|
|IHAAS
|31,74
|7.532.100
|% 8,92
|
|BALAT
|14,00
|91.434
|% 8,11
|
|BMSCH
|10,00
|20.572.914
|% 6,38
|
|ARCLK
|80,15
|325.769.349
|% 5,95
|
|ISKPL
|5,05
|13.832.762
|% -6,88
|
|SNKRN
|22,34
|878.677
|% -3,71
|
|GLBMD
|6,69
|499.730
|% -2,76
|
|DAGHL
|26,30
|328.908
|% -2,45
|
|KRSTL
|7,34
|804.618
|% -2,13
|
|THYAO
|49,84
|771.898.246
|% 0,56
|
|ARCLK
|80,15
|325.769.349
|% 5,95
|
|EREGL
|27,94
|272.175.347
|% 0,36
|
|SAHOL
|20,56
|207.572.232
|% 1,58
|
|TUPRS
|277,80
|200.463.211
|% 1,80
|
|EKGYO
|2,62
|71.609.540
|% 1,55
|
|YKBNK
|4,69
|125.856.555
|% 0,86
|
|ODAS
|3,19
|80.901.457
|% 1,27
|
|TSKB
|2,14
|38.395.324
|% 0,94
|
|KRDMD
|12,27
|192.545.538
|% -0,34
|
|10:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,6307
|16,6355
|% 0,66
|
|Euro
|17,6065
|17,6254
|% 0,56
|
|Sterlin
|20,3173
|20,4192
|% 0,49
|
|Frank
|17,3166
|17,4209
|% 0,58
|
|Riyal
|4,4141
|4,4362
|% 0,52
|
|10:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.827
|1.828
|4,78
|
|Altın Gr.
|977
|977
|7,93
|
|Cumhuriyet
|6.495
|6.593
|-131,00
|
|Tam
|6.492
|6.603
|11,00
|
|Yarım
|3.187
|3.230
|6,00
|
|Çeyrek
|1.596
|1.614
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|21,31
|21,34
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|11,37
|11,39
|0,14
|
|B. Petrol
|113
|113
|2,02
|