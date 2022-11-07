***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Tasarruf Sahipleri Sirküleri
07.11.2022 15:52
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Tasarruf Sahipleri Sirküleri )
Türkçe
Tasarruf Sahipleri Sirküleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
HOA Fon İzahname Değişikliği ile ilgili Tasarruf Sahiplerine Duyuru Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1077461
BIST
16:084.326
En Yüksek
|Değişim
|: 2,58%
|| 108,81
|Açılış
|: 4.230
|
|Önceki Kapanış
|: 4.217
|
4.333
En Düşük
4.230
16:0818,6097
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0434
|Açılış
|: 18,6250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6150
|
18,6584
En Düşük
18,5206
16:0818,5773
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0860
|Açılış
|: 18,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5100
|
18,6274
En Düşük
18,3801
16:081.002,83
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -1,17
|Açılış
|: 1.002,83
|
|Önceki Kapanış
|: 1.004,00
|
1.006,11
En Düşük
997,25
BIST En Aktif Hisseler16:06
|KONYA
|2.552,00
|190.508.879
|% 10,00
|
|BFREN
|2.332,90
|88.677.905
|% 10,00
|
|POLTK
|968,10
|22.901.694
|% 10,00
|
|EREGL
|36,62
|4.994.024.858
|% 9,97
|
|DESA
|39,08
|62.320.169
|% 9,96
|
|KIMMR
|9,16
|16.838.021
|% -9,93
|
|KERVN
|0,85
|2.439.026
|% -9,57
|
|EGEPO
|14,24
|28.277.385
|% -9,01
|
|PRKME
|14,32
|132.093.337
|% -8,38
|
|MERCN
|25,70
|79.770.176
|% -7,29
|
|THYAO
|105,20
|7.277.775.773
|% 0,96
|
|KRDMD
|13,77
|6.002.140.574
|% 5,92
|
|EREGL
|36,62
|4.994.024.858
|% 9,97
|
|EKGYO
|4,76
|3.644.715.250
|% 3,48
|
|ASELS
|36,38
|3.636.539.017
|% 3,59
|
|EKGYO
|4,76
|3.644.715.250
|% 3,48
|
|KRDMD
|13,77
|6.002.140.574
|% 5,92
|
|ISCTR
|9,33
|2.394.522.909
|% 4,25
|
|HALKB
|8,88
|2.288.960.309
|% 3,98
|
|PETKM
|14,35
|3.482.817.394
|% 2,50
|
|16:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6011
|18,6050
|% 0,21
|
|Euro
|18,5789
|18,5889
|% 0,53
|
|Sterlin
|21,2374
|21,3439
|% 0,83
|
|Frank
|18,7381
|18,8510
|% 0,73
|
|Riyal
|4,9359
|4,9606
|% 0,21
|
|16:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.678
|1.679
|-3,02
|
|Altın Gr.
|1.003
|1.003
|-1,09
|
|Cumhuriyet
|6.677
|6.778
|-11,00
|
|Tam
|6.713
|6.761
|127,00
|
|Yarım
|3.271
|3.306
|62,00
|
|Çeyrek
|1.641
|1.653
|32,00
|
|Gümüş.Ons
|20,67
|20,70
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|12,34
|12,36
|-0,11
|
|B. Petrol
|97,83
|97,83
|-0,74
|
Seans Raporu
16:06
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16:21CRFSA
Yüzde 7.15 oranında artışla 64.40 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 996, 999 adet işlem
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16:20XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 108, 85 artarak (% 2.93 ) 3, 828
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16:20
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BIOEN, POLTK, DESA, VKFYO, VAKKO, INVEO, EREGL, COSMO, GARFA, SNKRN
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16:20
ROYAL, DESA, VBTYZ değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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16:20
RUBNS, GENTS, BOSSA değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında