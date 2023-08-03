***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Tasarruf Sahipleri Sirküleri
03.08.2023 16:30
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Tasarruf Sahipleri Sirküleri )
Türkçe
Tasarruf Sahipleri Sirküleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.08.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname Değişiklikleri hakkında Duyuru Metni SPK onay tarihi bilgisi eklenmiştir
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1180302
BIST
'
17:247.246
En Düşük
|Değişim
|: -0,17%
|| -12,32
|Açılış
|: 7.296
|
|Önceki Kapanış
|: 7.259
|
7.213
En Yüksek
7.366
17:2426,9613
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0397
|Açılış
|: 27,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0400
|
27,4475
En Düşük
26,9249
17:2429,5649
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0839
|Açılış
|: 29,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6000
|
29,9952
En Düşük
29,4501
17:241.676,93
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,38
|Açılış
|: 1.676,93
|
|Önceki Kapanış
|: 1.677,32
|
1.707,56
En Düşük
1.673,10
BIST En Aktif Hisseler17:23
|KLSER
|44,24
|141.689.173
|% 10,00
|
|RAYSG
|39,60
|56.324.331
|% 10,00
|
|ISYAT
|6,93
|97.520.396
|% 10,00
|
|SMRTG
|83,70
|2.776.185.961
|% 9,99
|
|ATAKP
|69,90
|744.501.818
|% 9,99
|
|AKSUE
|43,20
|210.658.545
|% -10,00
|
|EGEPO
|28,90
|61.153.980
|% -9,97
|
|MACKO
|102,00
|560.240.695
|% -9,97
|
|AVHOL
|102,10
|7.466.471
|% -9,96
|
|EDIP
|17,28
|52.500.061
|% -9,95
|
|ASTOR
|115,50
|6.967.888.556
|% 1,05
|
|THYAO
|235,20
|6.661.036.330
|% -0,55
|
|EKGYO
|8,84
|4.829.403.309
|% 2,55
|
|ASELS
|76,70
|4.362.441.476
|% -2,54
|
|KONTR
|247,10
|4.357.095.037
|% 7,95
|
|EKGYO
|8,84
|4.829.403.309
|% 2,55
|
|YKBNK
|14,15
|4.084.372.338
|% -1,74
|
|ZOREN
|4,32
|939.432.188
|% 0,47
|
|SKBNK
|3,08
|622.111.469
|% -2,53
|
|QUAGR
|7,99
|1.527.182.502
|% 6,39
|
|17:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9590
|26,9633
|% 0,15
|
|Euro
|29,5350
|29,5811
|% 0,34
|
|Sterlin
|34,0997
|34,2707
|% -0,19
|
|Frank
|30,6512
|30,8358
|% 0,16
|
|Riyal
|7,1667
|7,2026
|% 0,03
|
|17:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.938
|1.938
|3,27
|
|Altın Gr.
|1.677
|1.677
|-0,38
|
|Cumhuriyet
|11.207
|11.376
|-62,00
|
|Tam
|10.958
|11.045
|-37,00
|
|Yarım
|5.483
|5.548
|-19,00
|
|Çeyrek
|2.742
|2.774
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|23,64
|23,66
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|20,42
|20,44
|-0,13
|
|B. Petrol
|83,86
|83,86
|0,66
|
Seans Raporu
17:23
daha fazla
-
17:37ULAS
Yüzde -5.46 oranında düşüşle 14.20 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 303, 242 adet işlem
-
17:36XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -62, 22 kaybederek (% -0.79 ) 7, 844
-
17:36XU100
Endeks 7, 246 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 18 altında . İşlem hacmi 126, 926.00 milyon TL de
-
17:36PRDGS
Yüzde -3.87 oranında düşüşle 7.69 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 060, 203 adet işlem
-
17:35ULAS
Yüzde -4.79 oranında düşüşle 14.30 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 289, 487 adet işlem