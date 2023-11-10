***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Tasarruf Sahipleri Sirküleri
10.11.2023 14:05
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Tasarruf Sahipleri Sirküleri )
Türkçe
Tasarruf Sahipleri Sirküleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname değişikliği hakkında tasarruf sahiplerine duyuru metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1216953
BIST
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15:027.819
En Düşük
|Değişim
|: -0,29%
|| -22,72
|Açılış
|: 7.838
|
|Önceki Kapanış
|: 7.841
|
7.785
En Yüksek
7.855
15:0228,5962
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,1330
|Açılış
|: 28,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,5500
|
28,7390
En Düşük
28,4076
15:0230,5394
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0993
|Açılış
|: 30,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 30,5500
|
31,0313
En Düşük
30,3321
15:021.789,84
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -1,57
|Açılış
|: 1.789,84
|
|Önceki Kapanış
|: 1.791,41
|
1.810,64
En Düşük
1.785,96
BIST En Aktif Hisseler15:00
|IHLGM
|1,54
|87.953.172
|% 10,00
|
|ARENA
|26,42
|56.720.723
|% 9,99
|
|ARDYZ
|25,14
|263.998.198
|% 9,97
|
|BYDNR
|35,06
|57.116.891
|% 9,97
|
|SANEL
|17,42
|5.550.976
|% 9,97
|
|ISBTR
|640.712,50
|2.015.708
|% -10,00
|
|AVTUR
|9,50
|7.334.304
|% -9,95
|
|EUKYO
|13,02
|9.766.203
|% -9,90
|
|EMNIS
|120,20
|1.525.467
|% -8,94
|
|TETMT
|2.500,00
|8.755.890
|% -8,76
|
|THYAO
|229,90
|3.769.028.884
|% -0,13
|
|REEDR
|26,14
|2.844.642.879
|% 7,04
|
|TUPRS
|151,00
|2.172.251.602
|% 0,27
|
|EREGL
|37,92
|1.594.130.645
|% 1,07
|
|ISCTR
|20,12
|1.455.464.333
|% 0,30
|
|IHLAS
|1,25
|166.188.513
|% 5,93
|
|EKGYO
|6,89
|828.711.302
|% 0,88
|
|ZOREN
|5,26
|599.143.433
|% -1,68
|
|REEDR
|26,14
|2.844.642.879
|% 7,04
|
|MHRGY
|5,77
|449.597.253
|% 4,15
|
|15:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,5417
|28,5995
|% 0,48
|
|Euro
|30,5114
|30,5224
|% 0,27
|
|Sterlin
|34,7744
|34,9488
|% 0,29
|
|Frank
|31,5472
|31,7373
|% 0,55
|
|Riyal
|7,5933
|7,6314
|% 0,36
|
|15:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,46
|22,48
|% 0,66
|
|Platin
|851,68
|854,30
|% 0,66
|
|Paladyum
|954,67
|959,84
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,80
|80,80
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.947,51
|1.947,83
|% 0,66
|
Seans Raporu
15:00
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