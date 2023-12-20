***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Tasarruf Sahipleri Sirküleri









***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Tasarruf Sahipleri Sirküleri )TürkçeTasarruf Sahipleri SirküleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarHGC fon yeni yatırım dönemi ile izahname değişikliği hakkında duyuruhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1227422BIST