***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Tasarruf Sahipleri Sirküleri
13.03.2024 14:15
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Tasarruf Sahipleri Sirküleri )
Türkçe
Tasarruf Sahipleri Sirküleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
HSBC Portföy Güçlü Serbest Özel Fon izahnamesinin 3.4. ve 10. nolu maddeleri değiştirilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1258426
BIST
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14:328.977
En Düşük
|Değişim
|: -1,02%
|| -92,47
|Açılış
|: 9.090
|
|Önceki Kapanış
|: 9.069
|
8.939
En Yüksek
9.092
14:3232,0939
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0405
|Açılış
|: 32,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7700
|
32,7326
En Düşük
31,9577
14:3235,1686
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,1185
|Açılış
|: 35,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 35,6000
|
35,7701
En Düşük
34,9202
14:322.231,49
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 6,14
|Açılış
|: 2.231,52
|
|Önceki Kapanış
|: 2.225,36
|
2.273,88
En Düşük
2.218,00
BIST En Aktif Hisseler14:30
|ARTMS
|54,25
|95.412.296
|% 10,00
|
|FONET
|38,50
|942.344.290
|% 10,00
|
|TETMT
|13.695,00
|62.787.258
|% 10,00
|
|KSTUR
|7.055,00
|18.830.130
|% 9,98
|
|LMKDC
|33,08
|1.071.479.533
|% 9,97
|
|SNKRN
|43,20
|2.813.318
|% -10,00
|
|KENT
|978,50
|13.996.570
|% -9,98
|
|YAYLA
|20,04
|33.995.034
|% -9,97
|
|IZINV
|53,05
|84.969.849
|% -9,93
|
|ISBTR
|494.000,00
|1.534.000
|% -8,52
|
|THYAO
|275,25
|4.298.065.495
|% -0,09
|
|YKBNK
|22,34
|2.809.951.305
|% -4,12
|
|EREGL
|44,96
|2.781.813.363
|% -0,71
|
|ISCTR
|10,73
|2.514.635.781
|% -3,07
|
|OBAMS
|48,92
|2.369.785.335
|% 2,99
|
|ISCTR
|10,73
|2.514.635.781
|% -3,07
|
|YKBNK
|22,34
|2.809.951.305
|% -4,12
|
|ZOREN
|5,22
|434.990.264
|% 0,97
|
|EKGYO
|10,72
|765.188.150
|% -0,46
|
|AKFGY
|2,78
|173.814.461
|% -2,46
|
|14:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,0893
|32,0930
|% 0,12
|
|Euro
|35,1551
|35,1670
|% 0,33
|
|Sterlin
|41,5438
|41,7521
|% -0,64
|
|Frank
|36,9710
|37,1563
|% -0,76
|
|Riyal
|8,6547
|8,6981
|% -0,67
|
|14:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,30
|24,34
|% 0,66
|
|Platin
|933,22
|935,14
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.066,45
|1.071,49
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,92
|82,92
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.162,65
|2.162,99
|% 0,66
|