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***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Tasarruf Sahipleri Sirküleri

13.03.2024 14:15
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Tasarruf Sahipleri Sirküleri


***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Tasarruf Sahipleri Sirküleri )

Türkçe
Tasarruf Sahipleri Sirküleri

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Açıklamalar

HSBC PYŞ Üçüncü Serbest (Döviz) Fon izahnamesinin 3.4. ve 10. nolu maddeleri değiştirilecektir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1258428


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