***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Tasarruf Sahipleri Sirküleri
13.03.2024 14:15
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Tasarruf Sahipleri Sirküleri )
Türkçe
Tasarruf Sahipleri Sirküleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
HSBC PYŞ Üçüncü Serbest (Döviz) Fon izahnamesinin 3.4. ve 10. nolu maddeleri değiştirilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1258428
BIST
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14:338.978
En Düşük
|Değişim
|: -1,01%
|| -91,43
|Açılış
|: 9.090
|
|Önceki Kapanış
|: 9.069
|
8.939
En Yüksek
9.092
14:3332,0947
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0413
|Açılış
|: 32,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7700
|
32,7326
En Düşük
31,9577
14:3335,1651
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,1150
|Açılış
|: 35,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 35,6000
|
35,7701
En Düşük
34,9202
14:332.231,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 6,45
|Açılış
|: 2.231,81
|
|Önceki Kapanış
|: 2.225,36
|
2.273,88
En Düşük
2.218,00
BIST En Aktif Hisseler14:31
|ARTMS
|54,25
|95.715.228
|% 10,00
|
|TETMT
|13.695,00
|62.814.648
|% 10,00
|
|FONET
|38,50
|942.510.841
|% 10,00
|
|KSTUR
|7.055,00
|18.830.130
|% 9,98
|
|LMKDC
|33,08
|1.072.086.221
|% 9,97
|
|SNKRN
|43,20
|2.813.318
|% -10,00
|
|KENT
|978,50
|13.996.570
|% -9,98
|
|YAYLA
|20,04
|33.995.034
|% -9,97
|
|IZINV
|53,05
|84.975.260
|% -9,93
|
|ISBTR
|494.000,00
|1.534.000
|% -8,52
|
|THYAO
|275,00
|4.307.165.953
|% -0,18
|
|YKBNK
|22,36
|2.831.364.502
|% -4,03
|
|EREGL
|44,94
|2.789.628.258
|% -0,75
|
|ISCTR
|10,73
|2.532.777.135
|% -3,07
|
|OBAMS
|48,86
|2.376.832.297
|% 2,86
|
|ISCTR
|10,73
|2.532.777.135
|% -3,07
|
|YKBNK
|22,36
|2.831.364.502
|% -4,03
|
|ZOREN
|5,24
|445.003.548
|% 1,35
|
|EKGYO
|10,68
|772.832.526
|% -0,84
|
|AKFGY
|2,78
|173.917.957
|% -2,46
|
|14:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,0886
|32,0937
|% 0,13
|
|Euro
|35,1531
|35,1630
|% 0,32
|
|Sterlin
|41,5438
|41,7521
|% -0,64
|
|Frank
|36,9710
|37,1563
|% -0,76
|
|Riyal
|8,6547
|8,6981
|% -0,67
|
|14:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,30
|24,33
|% 0,66
|
|Platin
|933,12
|935,00
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.065,39
|1.068,58
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,97
|82,97
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.162,67
|2.163,00
|% 0,66
|