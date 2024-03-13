***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Tasarruf Sahipleri Sirküleri









***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Tasarruf Sahipleri Sirküleri )TürkçeTasarruf Sahipleri SirküleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarHSBC Portföy Kırmızı Hisse Senedi Serbest (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) izahnamesinin 3.4. , 3.5. ve 10. nolu maddeleri değiştirilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1258433BIST