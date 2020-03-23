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***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu

23.03.2020 09:22
GÜNCEL HABERLER



***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )

Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu

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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831240


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SELEC 6,93 16.295.414 % 10,00  
UZERB 1,76 25.499 % 10,00  
ECILC 3,65 51.117.865 % 9,94  
GLRYH 2,00 3.043.526 % 9,89  
RTALB 4,81 11.026.049 % 9,82  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,6468 7,6852 % 0,53  
Frank 6,6648 6,7049 % 0,70  
Riyal 1,7488 1,7576 % 0,59  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.486 1.487 -12,21  
Altın Gr. 315 315 -1,00  
Cumhuriyet 2.100 2.132 28,00  
Tam 2.087 2.141 33,52  
Yarım 1.009 1.036 16,22  
Çeyrek 506 518 8,11  
Gümüş.Ons 12,44 12,48 -0,15  
Gümüş Gr. 2,64 2,65 -0,01  
B. Petrol 26,31 26,31 -0,67  
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