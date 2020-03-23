***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
23.03.2020 09:22
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
HOY Fon YBF
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831240
BIST
10:4183.144
En Yüksek
|Değişim
|: -3,09%
|| -2.651,81
|Açılış
|: 83.044
|
|Önceki Kapanış
|: 85.796
|
83.979
En Düşük
82.636
10:416,5919
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0391
|Açılış
|: 6,5040
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5440
|
6,5942
En Düşük
6,5266
10:417,0522
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0306
|Açılış
|: 6,9820
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0620
|
7,0786
En Düşük
6,9716
10:41314,95
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,88
|Açılış
|: 314,95
|
|Önceki Kapanış
|: 315,83
|
317,63
En Düşük
313,06
BIST En Aktif Hisseler
|SELEC
|6,93
|16.295.414
|% 10,00
|
|UZERB
|1,76
|25.499
|% 10,00
|
|ECILC
|3,65
|51.117.865
|% 9,94
|
|GLRYH
|2,00
|3.043.526
|% 9,89
|
|RTALB
|4,81
|11.026.049
|% 9,82
|
|CELHA
|6,21
|281.741
|% -10,00
|
|ALYAG
|0,45
|30.566
|% -10,00
|
|ISBTR
|30.239,10
|60.478
|% -10,00
|
|SNGYO
|0,82
|33.005
|% -9,89
|
|PKENT
|92,85
|11.749
|% -9,85
|
|GARAN
|6,93
|136.068.474
|% -7,10
|
|ASELS
|20,34
|66.503.907
|% -4,95
|
|THYAO
|7,55
|59.990.984
|% -5,39
|
|ECILC
|3,65
|51.117.865
|% 9,94
|
|BIMAS
|52,20
|48.098.376
|% 4,78
|
|YKBNK
|1,77
|39.039.942
|% -5,85
|
|GARAN
|6,93
|136.068.474
|% -7,10
|
|IHLGM
|0,69
|11.784.307
|% -8,00
|
|EKGYO
|1,08
|16.472.607
|% -2,70
|
|ECILC
|3,65
|51.117.865
|% 9,94
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6468
|7,6852
|% 0,53
|
|Frank
|6,6648
|6,7049
|% 0,70
|
|Riyal
|1,7488
|1,7576
|% 0,59
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.486
|1.487
|-12,21
|
|Altın Gr.
|315
|315
|-1,00
|
|Cumhuriyet
|2.100
|2.132
|28,00
|
|Tam
|2.087
|2.141
|33,52
|
|Yarım
|1.009
|1.036
|16,22
|
|Çeyrek
|506
|518
|8,11
|
|Gümüş.Ons
|12,44
|12,48
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|2,64
|2,65
|-0,01
|
|B. Petrol
|26,31
|26,31
|-0,67
|