***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
12.06.2020 10:51
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname Değişikliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850894
BIST
12:06109.122
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -33,86
|Açılış
|: 108.485
|
|Önceki Kapanış
|: 109.155
|
109.458
En Düşük
107.833
12:066,8298
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0096
|Açılış
|: 6,8420
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8370
|
6,8437
En Düşük
6,8023
12:067,7301
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0010
|Açılış
|: 7,7350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7550
|
7,7460
En Düşük
7,6998
12:06381,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 1,11
|Açılış
|: 381,13
|
|Önceki Kapanış
|: 380,02
|
381,32
En Düşük
378,74
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|30,14
|54.851.675
|% 10,00
|
|GLRYH
|12,98
|24.576.351
|% 10,00
|
|BAYRK
|6,34
|43.640.942
|% 9,88
|
|EKIZ
|10,69
|1.735.040
|% 9,53
|
|DAGHL
|11,45
|2.231.790
|% 8,43
|
|CASA
|19,35
|6.734
|% -10,00
|
|YONGA
|29,06
|31.675
|% -9,98
|
|SALIX
|9,23
|62.718
|% -9,95
|
|EGCEY
|1,45
|167.363
|% -9,94
|
|FORMT
|3,26
|1.284.323
|% -8,94
|
|ASELS
|32,30
|430.842.840
|% 0,19
|
|ECILC
|5,97
|424.761.531
|% 4,55
|
|GARAN
|8,15
|378.763.976
|% -0,12
|
|EKGYO
|1,93
|309.547.451
|% -0,52
|
|PETKM
|3,94
|306.096.765
|% 0,25
|
|EKGYO
|1,93
|309.547.451
|% -0,52
|
|IHLGM
|1,59
|248.938.622
|% 0,63
|
|TSKB
|1,27
|153.519.558
|% 2,42
|
|IEYHO
|0,74
|70.046.214
|% 1,37
|
|YYAPI
|0,97
|83.086.652
|% 6,59
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6007
|8,6438
|% 0,06
|
|Frank
|7,1885
|7,2318
|% -0,39
|
|Riyal
|1,8141
|1,8232
|% -0,21
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.735
|1.736
|8,02
|
|Altın Gr.
|381
|381
|0,95
|
|Cumhuriyet
|2.464
|2.489
|3,70
|
|Tam
|2.536
|2.558
|3,80
|
|Yarım
|1.238
|1.248
|1,90
|
|Çeyrek
|619
|625
|0,90
|
|Gümüş.Ons
|17,65
|17,67
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,88
|3,89
|-0,00
|
|B. Petrol
|38,36
|38,36
|-0,19
|
Seans Raporu
daha fazla
-
12:20ULUUN
Yüzde -3.05 oranında düşüşle 9.22 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 719, 609 adet işlem
-
12:19XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -19, 1 kaybederek (% -0.02 ) 126, 704
-
12:19
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse ASELS, ECILC, GARAN
-
12:19XU100
Endeks 109, 185 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 03 üstünde . İşlem hacmi 5, 963.00 milyon TL de
-
12:19MPARK
Yüzde 5.57 oranında artışla 18.39 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 350, 452 adet işlem