***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
12.06.2020 10:51
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahname Değişikliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850898
BIST
11:58109.350
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 194,36
|Açılış
|: 108.485
|
|Önceki Kapanış
|: 109.155
|
109.458
En Düşük
107.833
11:586,8296
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0098
|Açılış
|: 6,8370
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8370
|
6,8437
En Düşük
6,8023
11:587,7328
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0017
|Açılış
|: 7,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7550
|
7,7460
En Düşük
7,6998
11:58380,63
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,61
|Açılış
|: 380,63
|
|Önceki Kapanış
|: 380,02
|
381,32
En Düşük
378,74
BIST En Aktif Hisseler
|GLRYH
|12,98
|24.572.860
|% 10,00
|
|RTALB
|30,14
|54.827.865
|% 10,00
|
|BAYRK
|6,34
|43.567.144
|% 9,88
|
|EKIZ
|10,69
|1.735.040
|% 9,53
|
|DAGHL
|11,50
|2.187.585
|% 8,90
|
|CASA
|19,35
|6.734
|% -10,00
|
|YONGA
|29,06
|31.675
|% -9,98
|
|SALIX
|9,23
|62.718
|% -9,95
|
|EGCEY
|1,45
|167.363
|% -9,94
|
|FORMT
|3,26
|1.284.323
|% -8,94
|
|ECILC
|6,00
|417.840.628
|% 5,08
|
|ASELS
|32,30
|413.091.406
|% 0,19
|
|GARAN
|8,17
|367.348.148
|% 0,12
|
|PETKM
|3,96
|294.118.110
|% 0,76
|
|EKGYO
|1,96
|291.311.307
|% 1,03
|
|IHLGM
|1,60
|245.223.568
|% 1,27
|
|EKGYO
|1,96
|291.311.307
|% 1,03
|
|TSKB
|1,26
|149.373.145
|% 1,61
|
|IEYHO
|0,74
|69.606.260
|% 1,37
|
|YYAPI
|0,98
|82.536.947
|% 7,69
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5959
|8,6390
|% 0,00
|
|Frank
|7,1850
|7,2283
|% -0,44
|
|Riyal
|1,8126
|1,8217
|% -0,29
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.736
|1.736
|8,40
|
|Altın Gr.
|381
|381
|0,58
|
|Cumhuriyet
|2.462
|2.487
|1,50
|
|Tam
|2.534
|2.556
|1,60
|
|Yarım
|1.237
|1.247
|0,80
|
|Çeyrek
|618
|624
|0,40
|
|Gümüş.Ons
|17,66
|17,70
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,87
|3,88
|-0,01
|
|B. Petrol
|38,38
|38,38
|-0,17
|
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