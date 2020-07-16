***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
16.07.2020 16:00
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
yatırımcı bilgi formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860094
BIST
17:20118.811
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 1.069,49
|Açılış
|: 118.735
|
|Önceki Kapanış
|: 117.741
|
119.451
En Düşük
118.685
17:206,8567
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0015
|Açılış
|: 6,9040
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9170
|
6,8631
En Düşük
6,8490
17:207,8501
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0238
|Açılış
|: 7,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8800
|
7,8502
En Düşük
7,8069
17:20398,20
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,81
|Açılış
|: 398,20
|
|Önceki Kapanış
|: 399,01
|
400,05
En Düşük
397,61
BIST En Aktif Hisseler
|VKFYO
|5,06
|9.779.716
|% 10,00
|
|BURVA
|33,22
|13.757.606
|% 10,00
|
|FMIZP
|66,60
|28.569.665
|% 9,99
|
|YESIL
|17,84
|16.461.641
|% 9,99
|
|KENT
|1.248,30
|20.464.371
|% 9,99
|
|TSPOR
|4,68
|973.484.328
|% -7,51
|
|RTALB
|34,64
|63.368.170
|% -7,18
|
|GLRYH
|12,85
|16.596.627
|% -6,48
|
|AYEN
|6,36
|13.727.803
|% -4,50
|
|ALYAG
|1,27
|1.113.938
|% -3,79
|
|ASELS
|33,00
|986.105.232
|% 2,87
|
|TSPOR
|4,68
|973.484.328
|% -7,51
|
|EKGYO
|2,30
|933.743.300
|% -1,71
|
|GARAN
|7,97
|914.938.564
|% 1,14
|
|THYAO
|11,97
|903.277.379
|% 1,44
|
|EKGYO
|2,30
|933.743.300
|% -1,71
|
|ODAS
|2,91
|888.613.322
|% 2,11
|
|IHLGM
|1,84
|432.919.061
|% 2,22
|
|TSPOR
|4,68
|973.484.328
|% -7,51
|
|TRKCM
|4,65
|807.475.212
|% 0,22
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6081
|8,6513
|% 0,05
|
|Frank
|7,2326
|7,2762
|% 0,05
|
|Riyal
|1,8232
|1,8324
|% 0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.808
|-2,18
|
|Altın Gr.
|398
|398
|-0,81
|
|Cumhuriyet
|2.586
|2.609
|-8,50
|
|Tam
|2.664
|2.677
|-8,70
|
|Yarım
|1.293
|1.309
|-4,20
|
|Çeyrek
|649
|656
|-2,10
|
|Gümüş.Ons
|19,35
|19,39
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|4,26
|4,26
|-0,02
|
|B. Petrol
|43,52
|43,52
|-0,27
|
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