***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
28.12.2020 12:22
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
HMG Fon TBF
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895104
BIST
12:111.440
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 13,67
|Açılış
|: 1.432
|
|Önceki Kapanış
|: 1.426
|
1.441
En Düşük
1.432
12:117,4883
En Yüksek
|Değişim
|: -1,29%
|| -0,0980
|Açılış
|: 7,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5800
|
7,5873
En Düşük
7,4819
12:119,1671
En Yüksek
|Değişim
|: -0,81%
|| -0,0749
|Açılış
|: 9,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2250
|
9,2684
En Düşük
9,1597
12:11453,59
En Yüksek
|Değişim
|: -1,09%
|| -5,00
|Açılış
|: 453,59
|
|Önceki Kapanış
|: 458,59
|
463,21
En Düşük
453,46
BIST En Aktif Hisseler12:10
|YAPRK
|66,55
|4.049.601
|% 10,00
|
|TKURU
|229,90
|18.392
|% 10,00
|
|ORMA
|13,86
|332.806
|% 10,00
|
|UMPAS
|1,98
|192.868
|% 10,00
|
|VESBE
|40,58
|84.407.530
|% 9,97
|
|BRYAT
|502,50
|257.423.773
|% -9,99
|
|BRSAN
|28,10
|432.740.076
|% -7,26
|
|SANKO
|9,63
|6.533.016
|% -5,96
|
|INVEO
|44,50
|33.105.155
|% -5,56
|
|NIBAS
|62,95
|6.488.473
|% -4,62
|
|GUBRF
|66,20
|1.037.144.122
|% 3,44
|
|SISE
|7,30
|850.663.491
|% 1,53
|
|BRSAN
|28,10
|432.740.076
|% -7,26
|
|KOZAL
|93,85
|344.856.639
|% -0,90
|
|TUPRS
|108,60
|295.301.219
|% 2,45
|
|SISE
|7,30
|850.663.491
|% 1,53
|
|SKBNK
|1,54
|172.134.319
|% 1,99
|
|ODAS
|3,93
|280.525.835
|% 1,03
|
|EKGYO
|2,16
|143.885.460
|% 0,93
|
|TSKB
|1,83
|98.723.182
|% 0,00
|
|12:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4823
|7,4892
|% -1,28
|
|Euro
|9,1558
|9,1648
|% -0,84
|
|Sterlin
|10,1178
|10,1685
|% -1,27
|
|Frank
|8,3883
|8,4389
|% -1,10
|
|Riyal
|1,9903
|2,0002
|% -1,26
|
|12:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.882
|1.883
|2,74
|
|Altın Gr.
|454
|454
|-4,90
|
|Cumhuriyet
|3.009
|3.054
|-16,00
|
|Tam
|2.993
|3.069
|-25,01
|
|Yarım
|1.447
|1.485
|-12,10
|
|Çeyrek
|726
|742
|-6,05
|
|Gümüş.Ons
|26,28
|26,33
|0,51
|
|Gümüş Gr.
|6,32
|6,33
|0,04
|
|B. Petrol
|51,67
|51,67
|0,33
|