***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
28.12.2020 12:24
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YBF Vergi Esasları Güncellenmiştir
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895106
BIST
12:091.440
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 13,51
|Açılış
|: 1.432
|
|Önceki Kapanış
|: 1.426
|
1.441
En Düşük
1.432
12:097,4909
En Yüksek
|Değişim
|: -1,26%
|| -0,0954
|Açılış
|: 7,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5800
|
7,5873
En Düşük
7,4862
12:099,1680
En Yüksek
|Değişim
|: -0,80%
|| -0,0740
|Açılış
|: 9,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2250
|
9,2684
En Düşük
9,1612
12:09453,69
En Yüksek
|Değişim
|: -1,07%
|| -4,90
|Açılış
|: 453,69
|
|Önceki Kapanış
|: 458,59
|
463,21
En Düşük
453,47
BIST En Aktif Hisseler12:09
|YAPRK
|66,55
|4.049.601
|% 10,00
|
|TKURU
|229,90
|18.392
|% 10,00
|
|ORMA
|13,86
|332.806
|% 10,00
|
|UMPAS
|1,98
|192.868
|% 10,00
|
|VESBE
|40,58
|84.117.018
|% 9,97
|
|BRYAT
|502,50
|257.274.028
|% -9,99
|
|BRSAN
|28,14
|431.051.519
|% -7,13
|
|SANKO
|9,65
|6.533.016
|% -5,76
|
|INVEO
|44,58
|33.028.353
|% -5,39
|
|DESA
|9,49
|4.107.077
|% -4,62
|
|GUBRF
|66,05
|1.030.973.654
|% 3,20
|
|SISE
|7,31
|850.170.801
|% 1,67
|
|BRSAN
|28,14
|431.051.519
|% -7,13
|
|KOZAL
|93,70
|343.863.496
|% -1,06
|
|TUPRS
|108,40
|284.216.754
|% 2,26
|
|SISE
|7,31
|850.170.801
|% 1,67
|
|SKBNK
|1,54
|171.439.736
|% 1,99
|
|ODAS
|3,93
|280.277.564
|% 1,03
|
|EKGYO
|2,17
|143.815.613
|% 1,40
|
|TSKB
|1,84
|98.616.873
|% 0,55
|
|12:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4847
|7,4909
|% -1,26
|
|Euro
|9,1594
|9,1680
|% -0,80
|
|Sterlin
|10,1194
|10,1702
|% -1,26
|
|Frank
|8,3891
|8,4397
|% -1,09
|
|Riyal
|1,9902
|2,0002
|% -1,26
|
|12:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.883
|1.884
|3,92
|
|Altın Gr.
|454
|454
|-4,72
|
|Cumhuriyet
|3.024
|3.070
|-1,00
|
|Tam
|3.018
|3.094
|7,21
|
|Yarım
|1.459
|1.497
|3,49
|
|Çeyrek
|732
|748
|1,74
|
|Gümüş.Ons
|26,28
|26,32
|0,51
|
|Gümüş Gr.
|6,35
|6,35
|0,06
|
|B. Petrol
|51,69
|51,69
|0,35
|
Seans Raporu
12:09
daha fazla
-
12:19XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 10, 43 artarak (% 0.66 ) 1, 586
-
12:19KFEIN
Yüzde 4.23 oranında artışla 21.20 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 210, 991 adet işlem
-
12:18MERKO
Yüzde 6.89 oranında artışla 7.76 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 308, 800 adet işlem
-
12:17YESIL
Yüzde 6.63 oranında artışla 99.70 lira fiyatla işlem gören hissede 132, 451 adet işlem
-
12:14XU100
Endeks 1, 439 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 88 üstünde . İşlem hacmi 9, 030.00 milyon TL de