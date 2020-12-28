***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
28.12.2020 12:24
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YBF Vergi Esasları Güncellenmiştir
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895109
BIST
12:531.442
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 15,85
|Açılış
|: 1.432
|
|Önceki Kapanış
|: 1.426
|
1.442
En Düşük
1.432
12:537,4665
En Yüksek
|Değişim
|: -1,58%
|| -0,1198
|Açılış
|: 7,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5800
|
7,5873
En Düşük
7,4597
12:539,1497
En Yüksek
|Değişim
|: -1,00%
|| -0,0923
|Açılış
|: 9,1450
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2250
|
9,2684
En Düşük
9,1381
12:53452,79
En Yüksek
|Değişim
|: -1,27%
|| -5,80
|Açılış
|: 452,79
|
|Önceki Kapanış
|: 458,59
|
463,21
En Düşük
452,33
BIST En Aktif Hisseler12:53
|GUBRF
|70,40
|1.564.013.587
|% 10,00
|
|YAPRK
|66,55
|4.104.372
|% 10,00
|
|INTEM
|30,80
|6.423.061
|% 10,00
|
|CMBTN
|239,80
|27.487.009
|% 10,00
|
|TKURU
|229,90
|18.392
|% 10,00
|
|BRYAT
|502,50
|260.830.221
|% -9,99
|
|SANKO
|9,51
|8.572.319
|% -7,13
|
|BRSAN
|28,20
|473.252.751
|% -6,93
|
|INVEO
|44,22
|38.134.800
|% -6,15
|
|NIBAS
|63,00
|7.207.293
|% -4,55
|
|GUBRF
|70,40
|1.564.013.587
|% 10,00
|
|SISE
|7,30
|902.375.530
|% 1,53
|
|KOZAL
|96,95
|529.512.060
|% 2,38
|
|BRSAN
|28,20
|473.252.751
|% -6,93
|
|TUPRS
|108,00
|334.665.579
|% 1,89
|
|SISE
|7,30
|902.375.530
|% 1,53
|
|SKBNK
|1,55
|180.667.337
|% 2,65
|
|TSKB
|1,84
|142.820.708
|% 0,55
|
|ODAS
|3,93
|303.500.833
|% 1,03
|
|EKGYO
|2,16
|146.952.127
|% 0,93
|
|12:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4611
|7,4665
|% -1,58
|
|Euro
|9,1370
|9,1497
|% -1,00
|
|Sterlin
|10,0923
|10,1429
|% -1,52
|
|Frank
|8,3667
|8,4171
|% -1,36
|
|Riyal
|1,9848
|1,9947
|% -1,54
|
|12:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.884
|1.885
|4,90
|
|Altın Gr.
|453
|453
|-5,90
|
|Cumhuriyet
|3.000
|3.045
|-25,00
|
|Tam
|2.984
|3.059
|-34,72
|
|Yarım
|1.442
|1.480
|-16,79
|
|Çeyrek
|723
|740
|-8,40
|
|Gümüş.Ons
|26,35
|26,39
|0,58
|
|Gümüş Gr.
|6,33
|6,34
|0,04
|
|B. Petrol
|51,88
|51,88
|0,54
|